Les Alouettes gardent Drew Willy

Agence QMI 14-02-2018 | 15h42

Les Alouettes de Montréal ont fait signer un contrat d'un an au quart-arrière Drew Willy, mercredi.

Celui-ci a disputé 12 rencontres avec l'équipe en 2017, dont deux comme partant. Il a complété 54 de ses 79 passes pour des gains de 547 verges et un touché, ajoutant 66 verges et un majeur au sol.

En 88 matchs en carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF), l'ancien des Blue Bombers de Winnipeg et des Roughriders de la Saskatchewan a réussi 781 de ses 1164 passes pour 9086 verges et 40 majeurs. Willy a également porté le ballon 145 fois pour 763 verges et sept touchés.

Mitchell Whyte de retour

En après-midi, les Alouettes ont annoncé la signature d'une entente de deux saisons avec le demi défensif Mitchell White.

L'athlète de 5 pi et 11 po et 190 lbs effectuera un retour au Québec après avoir aidé les Argonauts de Toronto à remporter la Coupe Grey l'automne dernier. Il s'était joint à ceux-ci en septembre après avoir pris part au camp d'entraînement des Eagles de Philadelphie, dans la NFL. En seulement six rencontres à Toronto, White a effectué 11 plaqués défensifs et trois interceptions.

L'ancien des Spartans de l'Université Michigan State a remporté deux Coupes Grey en autant d'années, lui qui a évolué pour le Rouge et Noir d'Ottawa en 2016. En 14 matchs dans la capitale nationale, il a connu sa meilleure saison avec 38 plaqués défensifs, en plus d'intercepter quatre passes.

À Montréal, l'Américain a disputé 28 parties en 2014 et 2015, stoppant l'adversaire 59 fois.

Jamaal Westerman rejoint son frère

Enfin, les Alouettes ont annoncé avoir embauché le joueur de ligne défensive Jamaal Westerman, de sorte que celui-ci évoluera avec son frère Jabar dans la métropole québécoise.

Jamaal Westerman a réalisé 21 plaqués en défense, dont sept sacs du quart, en 11 rencontres avec les Blue Bombers en 2017. L'Américain de 32 ans a disputé sa première campagne dans la Ligue canadienne de football au Manitoba en 2015 et il a rabattu le pivot adverse 17 fois derrière sa ligne de mêlée.

Pour sa part, l'ailier défensif Jabar Westerman s'était joint aux Moineaux l'an passé après un séjour de cinq ans chez les Lions de la Colombie-Britannique.