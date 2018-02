Les Alouettes font confiance à Boris Bede

Agence QMI 13-02-2018 | 14h53

Le contrat du botteur Boris Bede a été renouvelé par les Alouettes de Montréal, mardi.

Bede reviendra ainsi pour une quatrième saison dans l'uniforme des Alouettes après avoir établi une nouvelle marque dans la Ligue canadienne de football en maintenant une moyenne de 69 verges sur les bottés d'envoi en 2017.

L'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval a également réussi 29 de ses 35 tentatives de placement en plus de réussir 18 de ses 20 tentatives de convertis la saison dernière.

L'athlète âgé de 28 ans a aussi cumulé 4506 verges sur 102 bottés de dégagement, conservant ainsi une moyenne de 44,2 verges par botté.

En 44 matchs en carrière dans la LCF, Bede a notamment réussi 76 de ses 96 tentatives de placement. En 2015, l'athlète originaire de Toulon, en France, avait été nommé la recrue de l'année chez les Alouettes, en plus de se faire élire sur l'équipe d'étoiles de la division Est.

Les Alouettes ont aussi annoncé, mardi, que l'équipe a prolongé d'une saison le contrat du receveur Seydou Junior Haidara. Cet autre ancien du Rouge et Or disputera une troisième saison avec le club montréalais en 2018. Les contrats du demi défensif canadien Tevaughn Campbell ainsi que des joueurs de ligne à l'attaque Matt Vonk et Xavier Fulton ont également été renouvelés.

Bede, Vonk et Fulton ont paraphé des ententes d'une saison, alors que Campbell a signé un contrat de deux ans avec la formation montréalaise.