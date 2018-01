D'autres nouveaux instructeurs chez les Alouettes

Agence QMI 16-01-2018 | 13h55

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mardi l'arrivée des instructeurs Paul Dunn, Bert Hill, Jason Tucker et Todd Howard, ainsi que le retour d'André Bolduc et Billy Parker, qui appuieront tous le nouvel entraîneur-chef Mike Sherman en 2018.

Ainsi, Dunn, Hill, Tucker et Howard seront respectivement en charge de la ligne à l'attaque, de la ligne défensive, des receveurs de passe et des secondeurs. Bolduc et Parker superviseront les porteurs de ballon et les demis défensifs, dans l'ordre.

Dunn a travaillé dans la NFL avec les Falcons d'Atlanta, où il a été responsable de la ligne offensive de 2008 à 2013. En 2014, il a occupé les mêmes fonctions avec les Texans de Houston. L'homme de 57 ans a débuté sa carrière comme entraîneur avec les Panthers de l'Université de Pittsburgh dans la NCAA. Il a d'ailleurs été joueur de ligne pour cette institution de 1978 à 1982. Il compte près de 25 ans d'expérience comme instructeur dans les rangs universitaires américains, ayant occupé principalement le poste de responsable de la ligne à l'attaque.

Hill compte plus de 30 ans d'expérience dans la NCAA et dans la NFL. La saison dernière, il était en charge de la ligne défensive à l'Université Texas A&M. Il a aussi travaillé 14 ans dans la NFL pour les Dolphins de Miami et les Lions de Detroit.

Pour sa part, Tucker est un ancien receveur étoile de la Ligue canadienne ayant remporté le titre de joueur par excellence de la Coupe Grey en 2003. Il a été entraîneur des receveurs avec les Eskimos d'Edmonton en 2009 et en 2010, avant de plancher pour les Roughriders de Saskatchewan de 2012 à 2014. Il a ensuite oeuvré dans la NFL avec les Titans du Tennessee en tant qu'entraîneur adjoint des receveurs de passes en 2015 et 2016.

De son côté, Howard a passé les trois dernières saisons avec les Blue Bombers de Winnipeg, où il était responsable des joueurs de la ligne défensive. Il a également travaillé dans la NFL, avec les Jaguars de Jacksonville. Au cours de ses 22 années comme entraîneur, il a été adjoint en défense avec les Rams de St. Louis, aidant l'équipe à mettre la main sur le Super Bowl XXXIV.

Visages connus

Bolduc entamera en 2018 sa 17e saison en tant qu'entraîneur et sera responsable des demis, poste qu'il occupait aussi en 2017. Bolduc, 46 ans, s'est joint au personnel des Alouettes en 2014.

Enfin, Parker était un entraîneur défensif avec les Alouettes en 2017, travaillant avec les demis.

Par ailleurs, des instructeurs au contrôle de la qualité seront ajoutés au groupe à une date ultérieure.