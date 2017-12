Jonathon Mincy libéré par les Alouettes

Agence QMI 04-12-2017 | 14h21

Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi qu'ils avaient libéré le demi défensif Jonathon Mincy, afin que celui-ci puisse profiter des opportunités dans la NFL qui s'offrent à lui.

Mincy allait devenir joueur autonome en février. Le joueur de 5 pi et 11 po et 196 lb a disputé deux saisons avec les Moineaux, au cours desquelles il a totalisé 108 plaqués défensifs en 32 matchs, en plus de réussir trois interceptions.

L'ancien des Tigers de l'Université Auburn s'est imposé dès son arrivée dans la Ligue canadienne de football en 2016, car il a été nommé recrue par excellence des Alouettes, agissant comme demi de coin partant pendant 18 rencontres. L'homme de 25 ans a également rabattu 13 passes en deux saisons à Montréal.