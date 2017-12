Les Alouettes disent adieu à quatre joueurs

Agence QMI 30-11-2017 | 11h52

Les Alouettes de Montréal ont libéré jeudi les demis défensifs Travis Hawkins, Tyree Hollins et K.J. Morton, ainsi que le botteur Taylor Russolino.

Ancien des Roughriders de la Saskatchewan, Hollins a disputé les deux dernières campagnes avec les Moineaux, réalisant 52 plaqués en défense et quatre autres au sein des unités spéciales en 2017. Il a également réussi une interception et provoqué un échappé.

Pour sa part, Hawkins n'a disputé qu'une joute à Montréal lors de la dernière saison, après des séjours chez les Argonauts de Toronto et les Blue Bombers de Winnipeg. Morton a joué trois parties avec les Alouettes et a totalisé trois plaqués. Enfin, Russolino, qui avait été ajouté à la formation tard en octobre, a effectué deux placements en trois tentatives et conservé une moyenne de 38,3 verges sur ses dégagements.