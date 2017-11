Kyries Hebert candidat au titre de joueur défensif par excellence

Agence QMI 09-11-2017 | 11h51

Le secondeur des Alouettes de Montréal Kyries Hebert est l'un des deux candidats au titre de joueur défensif par excellence de la Ligue canadienne de football (LCF) pour la saison 2017.

L'athlète de 37 ans bataillera avec le porte-couleurs des Stampeders de Calgary Alex Singleton pour cet honneur. Figurant parmi l'équipe d'étoiles de la section Est, Hebert a disputé les 18 matchs des siens, totalisant 110 plaqués en défense. Il a réussi deux sacs du quart et une interception, en plus de rabattre six passes et de provoquer trois échappés.

Pour sa part, Singleton a stoppé l'adversaire 123 fois, réalisant quatre sacs et une interception.

Par ailleurs, la lutte pour le titre de joueur par excellence de la LCF se fera entre les quarts Ricky Ray (Argonauts de Toronto) et Mike Reilly (Eskimos d'Edmonton). Chez les entraîneurs, Marc Trestman, également des Argonauts, est en lice, tout comme Dave Dickenson (Calgary).

Du côté des Canadiens, Andrew Harris (Blue Bombers de Winnipeg) et Brad Sinopoli (Rouge et Noir d'Ottawa) sont les candidats. Les deux hommes en lice pour l'honneur chez les recrues sont Marken Michel (Calgary) et James Wilder fils (Toronto), tandis que le titre pour la ligne offensive sera accordé à Stanley Bryant (Winnipeg) ou Sean McEwen (Toronto). Enfin, la bataille du côté des unités spéciales impliquera Roy Finch (Calgary) et Diontae Spencer (Ottawa).

Un scrutin mené auprès de 89 personnes - des membres de l'Association des chroniqueurs de football du Canada et des entraîneurs de la LCF - déterminera l'identité des gagnants. Les noms de ceux-ci seront dévoilés le 23 novembre.