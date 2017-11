Le centre souhaite disputer une 10e saison dans l'uniforme des Alouettes - Brodeur-Jourdain veut revenir en 2018 Pas de reconstruction, mais... Un nouvel entraîneur-chef en décembre Les Alouettes subissent un premier blanchissage en 20 ans

Mathieu Boulay 04-11-2017 | 22h58

À travers les nombreuses questions qui lui ont été adressées samedi, Luc Brodeur-Jourdain a confirmé qu'il avait l'intention de disputer au moins une autre saison dans l'uniforme des Alouettes.

Il semble que la décision du vétéran de neuf campagnes ait été prise il y a quelques semaines.

«Je vais me préparer durant la saison morte pour disputer une autre campagne, a indiqué Brodeur-Jourdain. Si ce n'est pas le cas, ça fait partie de la nature du sport.

«J'ai envie de terminer ma carrière sur une bonne note. Si je ne quitte pas sur une coupe Grey ou un championnat, je veux avoir le sentiment que le bateau est de retour sur de bonnes vagues.»

Le centre de 34 ans a connu des hauts et des bas au cours des trois dernières années alors qu'il a été ennuyé par des blessures à quelques reprises. On peut penser qu'il veut se servir de celle de 2018 pour former celui qui le remplacera dans le futur.

À l'heure actuelle, Philippe Gagnon est celui qui semble tout désigné pour cette mission alors qu'on l'a vu effectuer plusieurs remises durant les entraînements. Malheureusement, la saison de l'ancien du Rouge et Or s'est terminée abruptement en raison d'une blessure au genou gauche.

La retraite pour Bowman ?

Pour ce qui est de John Bowman, qui a pris part à un 200e match dans l'uniforme des Alouettes vendredi soir à Hamilton, il n'a pas rencontré les journalistes.

On ne sait donc pas s'il a intention de disputer une 13e campagne dans la Ligue canadienne. Toutefois, l'ailier défensif de 35 ans a indiqué après le duel contre les Tiger-Cats qu'il voulait s'accorder une période de réflexion de quelques semaines avant de prendre une décision quant à son avenir sportif.

Par contre, les Alouettes devront faire des efforts importants afin de lui trouver un remplaçant de qualité même si Bowman décidait de prolonger sa glorieuse carrière. D'ailleurs, la défense montréalaise a eu toutes les misères du monde à mettre de la pression sur les quarts adverses en 2017 et elle a fini au dernier rang pour les sacs (25).

Un autre dossier qui sera intéressant à surveiller est celui de Chip Cox. Le secondeur hybride a démontré des signes de ralentissement même s'il a fourni son plein effort à chaque rencontre. Kavis Reed a annoncé qu'il voulait rajeunir son escouade chez les secondeurs en prévision de la prochaine saison et Cox pourrait écoper s'il se montrait trop gourmand dans ses demandes salariales.

Ce qu'ils ont dit...

« Il n'y a pas de doute que ce fut une saison difficile pour moi. J'ai été inconstant. Je dois me concentrer sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Je sais que je peux être meilleur et je ne souhaite pas qu'une telle saison se produise à nouveau. »

- Le quart Darian Durant sur sa saison décevante

« Je n'ai pas connu une mauvaise saison sur le plan personnel, mais tout ce qui compte pour moi, c'est le rendement de l'équipe. On n'a pas fait ce qui était nécessaire sur le terrain et c'est pour cette raison que nous sommes déjà éliminés. »

- Tyrell Sutton au sujet des insuccès de son équipe

« La saison 2017 fait partie du passé et il faut regarder devant nous. »

- Stefan Logan

« Cela a été un tournant de notre saison 2017. Ç'a été une cassure notoire pour le reste du calendrier. On aurait dû avoir le caractère pour surmonter ce revers. C'est un échec de notre part de ne pas avoir pu surmonter cette adversité. C'est très fâchant. »

- Luc Brodeur-Jourdain au sujet de la défaite crève-coeur à Winnipeg

« Ça ne s'est pas terminé de la façon escomptée. On a eu plusieurs malchances, mais on n'a pas eu la progression qu'on souhaitait durant la saison. On n'a pas assez bien joué pour obtenir notre place en séries. On doit s'améliorer pendant la saison morte. »

- Kristian Matte au sujet de la saison 2017