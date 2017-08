Alouettes: Vernon Adams fils échangé aux Riders

Agence QMI 15-08-2017 | 12h45

Les Alouettes de Montréal ont échangé le quart-arrière Vernon Adams fils et un choix de cinquième tour en 2018 aux Roughriders de la Saskatchewan, mardi, obtenant en retour le demi défensif Tevaughn Campbell ainsi que des choix de troisième ronde en 2018 et 2019.

Par conséquent, le pivot Drew Willy est désormais le principal substitut au pivot régulier des Moineaux, Darian Durant.

Adams fils a disputé 22 rencontres avec les Alouettes, dont trois à titre de partant, complétant 42 de ses 75 passes pour des gains de 575 verges et quatre touchés. Au sol, le joueur de 24 ans a cumulé 120 verges en 36 courses, en plus d'inscrire deux majeurs. En 2017, il n'a pas tenté une seule passe, se contentant surtout d'effectuer quelques faufilades dans les situations de troisième essai.

Pour sa part, Campbell a pris part à 22 joutes avec les Stampeders de Calgary et les Riders dans la Ligue canadienne de football. Il a réalisé 19 plaqués en défense et quatre autres au sein des unités spéciales. Il a également rabattu sept passes, en plus de recouvrir deux échappés, dont un qu'il a retourné pour un majeur.

«Nous sommes heureux de pouvoir mettre la main sur un joueur du calibre de Campbell, d'autant plus que nous avions un besoin de joueurs nationaux à combler à la suite des récentes blessures qui affectent notre équipe», a déclaré le directeur général Kavis Reed dans un communiqué.

Par ailleurs, les Alouettes ont ajouté le demi défensif Michael Carter et le secondeur Nehemie Kankolongo à leur formation, tout en libérant le receveur de passes Jay Lee.

Montréal visitera les Argonauts de Toronto, samedi.