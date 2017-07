Partenariat prolongé entre les Alouettes et le Parc olympique

AFP 03-07-2017 | 11h06

Les Alouettes de Montréal ont prolongé leur entente avec le Parc Olympique pour trois ans, lundi.

La formation de la Ligue canadienne de football pourra s'entraîner sur une surface artificielle chaque semaine. De plus, une nouvelle salle d'entraînement sera ajoutée et des améliorations seront apportées dans le vestiaire.

«Nous sommes extrêmement heureux d'avoir conclu ce nouveau partenariat, qui permettra à notre équipe de football d'optimiser son environnement et de mieux se préparer à remporter des matchs, a déclaré le président et chef de la direction des Alouettes, Patrick Boivin dans un communiqué. Le Parc olympique se veut un endroit des plus fonctionnels pour notre équipe et il le deviendra encore plus à la suite des améliorations qui y seront apportées. Notre cheminement vers chaque victoire s'amorce au Parc olympique.»

L'équipe a aussi confirmé qu'elle disputera au moins un match au Stade olympique au cours des prochaines saisons.