Même si les Alouettes n'ont accordé que 16 points, ils ont des choses à peaufiner - Une défense à ajuster L'entrée en scène de Phillips

«Je crois qu'on peut être meilleurs dans ce département, a souligné Noel Thorpe. On a laissé trop d'espace à leur porteur de ballon et il a pu gagner des verges supplémentaires lors de certaines séquences.

«On a appliqué la même pression que d'habitude avec plusieurs blitz, a indiqué Noel Thorpe. Toutefois, Kevin Glenn se débarrassait du ballon moins de deux secondes après la remise et il le faisait encore plus rapidement après le sac de Kyries.

«Je crois qu'il faut avoir un bon équilibre entre la pression et la couverture. On a toujours été une équipe qui aime chasser le quart adverse et ça ne changera pas. C'est quelque chose qu'on fait bien et qu'on continuera à faire.»