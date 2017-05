Plus de responsabilités pour Samuel Giguère? Des premiers pas intéressants pour Darian Durant Alouettes: un dernier camp pour Nik Lewis L'attente est terminée Vague de coupures chez les Alouettes

Mathieu Boulay 28-05-2017 | 22h01

LENNOXVILLE | Depuis l'arrivée en poste de Jacques Chapdelaine, le receveur Samuel Giguère a obtenu plus de responsabilités au sein de l'offensive des Alouettes. Il pourrait en avoir davantage cette saison.

L'an dernier, l'ancien du Vert & Or de Sherbrooke a connu une de ses saisons les plus productives avec 440 verges de gains et cinq touchés, son plus haut total depuis son arrivée dans la LCF.

On peut penser qu'il pourrait être un bon dépanneur pour le quart Darian Durant lorsqu'il sera pressé dans ses décisions par la défensive adverse. Selon nos informations, Giguère aura la chance de se mettre en évidence dans le livre de jeux de Jacques Chapdelaine.

Toutefois, à l'instar de plusieurs sports, les choses peuvent changer rapidement. C'est pour cette raison que le principal intéressé évite de s'emballer quand on lui parle de cette possibilité.

«Je vais faire tout ce qu'on me dit de faire au meilleur de mes capacités, a souligné Samuel Giguère. Si je peux être plus impliqué, c'est tant mieux.

«J'approche chaque saison de la même façon. En bout de ligne, je veux que l'équipe gagne.»

Une grosse mission

Les membres de l'offensive des Alouettes ont une tâche énorme qui les attend au cours des trois prochaines semaines. Ils devront mettre sur pied une attaque alors que la majorité des joueurs n'ont jamais évolué ensemble.

Malgré ce défi de taille, Giguère se montre optimiste par rapport aux longues journées de travail qui s'en viennent.

«Jusqu'à maintenant, l'atmosphère, c'est super. C'est beaucoup plus positif par rapport à l'an dernier, a souligné le Québécois. Il y a moins d'égos au sein de notre unité.

«Je pense que ça peut aider beaucoup. Comme Jacques (Chapdelaine) nous a dit, les joueurs talentueux peuvent te gagner des matchs, mais les bonnes personnes gagnent des championnats.»