Une nouvelle vedette pour les Alouettes?

Benoît Rioux 17-02-2017 | 07h55

MONTRÉAL - Le nouveau directeur général des Alouettes Kavis Reed peut être fier de son coup: Ernest Jackson a décidé de se joindre au club montréalais.

«Nous sommes honorés qu'Ernest ait choisi de poursuivre sa carrière avec nous», a d'abord commenté le directeur général, jeudi, lorsque joint au téléphone par l'Agence QMI.

Selon Reed, il ne fait aucun doute que Jackson, qui a signé un contrat de deux saisons, deviendra une vedette pour le club montréalais.

Non seulement le receveur de passes peut grandement contribuer sur le terrain, mais sa personnalité risque de plaire aux Alouettes et aux partisans. Certainement plus que celle d'un joueur comme Duron Carter, qui avait été libéré par l'équipe en octobre.

«Ernest a une personnalité exceptionnelle et c'est un gars qui fait toujours passer l'équipe en premier», a simplement répondu Reed, à ce sujet.

En 2016, Jackson s'était notamment signalé en captant la passe décisive, en prolongation, lors de la finale de la Coupe Grey. Il avait ainsi permis au Rouge et Noir d'Ottawa, non sans quelques rebonds du ballon oval sur la séquence, de l'emporter 39-33 face aux Stampeders de Calgary.

Durant la saison régulière, l'Américain avait amassé 1226 verges par la voie aérienne avec le Rouge et Noir, prenant le septième rang de la Ligue canadienne de football à ce chapitre. Nommé sur l'équipe d'étoiles du circuit, il avait ajouté 10 touchés.

«L'analyse de ses statistiques montre qu'il y a encore de la place pour de l'amélioration», a par ailleurs noté Reed.

Dans son approche, le directeur général dit se fier énormément au département des statistiques pour guider ses embauches et ce fut le cas pour Jackson, qui avait précédemment porté les couleurs des Lions de Colombie-Britannique.

En début de soirée, les Alouettes ont annoncé l'ajout du plaqueur défensif Don Oramasionwu, anciennement des Eskimos d'Edmonton, pour un an. Le club montréalais a par ailleurs accordé une prolongation de contrat à Michael Klassen, également un plaqueur défensif.

De bons mots pour Brouillette

Dans un autre dossier, le directeur général assure avoir discuté avec le Québécois Marc-Olivier Brouillette, lequel a finalement choisi, mercredi, de poursuivre sa carrière avec les Roughriders de la Saskatchewan.

«Marc est un homme phénoménal et il demeure un excellent joueur de football», a reconnu Reed, en le remerciant pour ses services rendus aux Alouettes.

Selon le directeur général, la façon dont les Alouettes entendaient l'employer ne correspondait peut-être pas aux aspirations de Brouillette.

«On respecte pleinement sa décision», a noté Reed.