BMX: Jeffrey Whaley en quête de reconnaissance

Tommy Thurber 22-10-2016 | 04h00

Le Québécois Jeffrey Whaley, athlète de BMX, a connu des moments difficiles au cours des dernières années. Une fracture au poignet l'a forcé à l'inactivité pendant plusieurs mois. Maintenant rétabli, il aspire à faire sa place dans l'élite mondiale.

Pendant plusieurs mois, l'athlète a dû se tenir à l'écart des rampes, en raison d'une fracture du scaphoïde, un petit os du poignet. Il s'est d'ailleurs fait opérer. Même s'il est maintenant complètement rétabli, cet accident lui a causé du tort.

«[La blessure] a beaucoup nui à mon développement et elle a joué sur ma confiance», a affirmé Whaley en entrevue à l'Agence QMI.

Il ne s'est toutefois pas laissé abattre. Après une période de convalescence qui lui a paru interminable, il a enfourché de nouveau son vélo.

Des projets, chez nous

Le «rider» sait très bien que les obstacles sont nombreux au Québec et au Canada pour atteindre les standards établis ailleurs dans le milieu des sports extrêmes.

«Ce n'est pas facile de gagner sa vie avec le BMX, au pays. Ce n'est pas un sport très populaire et accessible, comme le hockey ou le soccer, dans lesquels beaucoup d'argent est investi. Les infrastructures sont également beaucoup plus présentes. En BMX, c'est plus difficile, car c'est moins accessible.»

«Les infrastructures extérieures au Québec ne sont vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Le gouvernement ne met pas assez d'argent. Mais c'est normal, considérant le bassin d'athlètes...», a ajouté le Québécois.

S'exiler pour réussir?

Malgré les obstacles, Whaley veut démontrer qu'il est possible de monter les échelons du BMX tout en vivant dans la Belle Province.

«J'ai des projets qui viennent pour l'année prochaine. C'est une opportunité d'emploi qui me permettra de vivre de mon sport. C'est une grosse opportunité pour moi. Je ne peux malheureusement pas en dévoiler plus pour le moment», a-t-il dit.

L'athlète a laissé entendre que ce projet pourra lui permettre de demeurer à Montréal, une chance inouïe pour lui.

Présentement, un seul «rider» québécois gagne sa vie en pratiquant le sport qu'il aime, soit Devin Lloyd. Pour y arriver, il a dû s'expatrier en Californie. Une option que Whaley a refusé d'exclure.

«J'ai été en Europe, au Mexique, aux États-Unis. Si j'ai l'opportunité d'aller ailleurs et travailler avec des gens qui sont bien connectés sur la scène du BMX, je n'hésiterai pas à faire.»

Une nouvelle étape

Whaley prendra part au BMX Pepsi-Pro Am, en fin de semaine au TAZ, à Montréal.

Il connaît parfaitement le «skatepark», situé sur l'avenue Papineau, puisqu'il y a occupé un emploi, jusqu'à tout récemment. Il a toutefois décidé, avec regrets, de passer à autre chose, pour atteindre de nouveaux sommets.

«J'ai dû délaisser mon emploi au TAZ pour me concentrer pleinement sur ma carrière, parce que la compétition, c'est un emploi à temps plein, ça prend beaucoup de place dans une vie. Si je veux percer, je devais quitter le TAZ.»