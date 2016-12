Greg Van Avermaet l'emporte au sprint

Jean-François Racine 11-09-2016 | 17h07

Le champion olympique Greg Van Avermaet a enfin réussi à mettre la main sur une victoire au Québec, lors du Grand Prix cycliste de Montréal, dimanche.

Habitué aux places d'honneur sur les deux Grands Prix cyclistes depuis 2012, le Belge n'allait pas repartir en Europe frustré une autre fois.

Auteur d'une superbe saison, Van Avermaet (BMC) a devancé au sprint le champion du monde Peter Sagan (Tinkoff), gagnant à Québec vendredi, et l'Italien Diego Ulissi (Lampre).

«Je suis venu ici plusieurs fois et je n'avais jamais réussi encore à gagner. C'est vraiment une année incroyable», s'est exclamé le vainqueur.

Toujours à l'affût, Sagan visait un doublé. Il a dépensé plusieurs cartouches dans le dernier tour pour revenir sur le Portugais Rui Costa (Lampre), seul en tête au virage en épingle de l'avenue du Parc.

Sa pointe de vitesse sur le faux plat vers l'arrivée en a souffert et Sagan a dû s'avouer vaincu. La meute a franchi la ligne en 5 h 27 m 4 s, bouclant les 17 ascensions de la voie Camilien-Houde et les 205,7 kilomètres à une vitesse moyenne de 37,7 km/h.

«Premier et deuxième, ce n'est pas mauvais. J'étais juste fatigué et j'avais des crampes», a résumé rapidement Sagan.

Le scénario ressemblait à un copier-coller de la course disputée à Québec. Une échappée a pris le large dès le départ sans grande bataille. Rapidement, les fuyards ont augmenté leur avance à près de six minutes.

Un final terrible

Sous un ciel qui ne savait pas sur quel pied danser, de forts vents ont balayé le circuit du mont Royal toute la journée. Jasha Sütterlin (Movistar), Sean De Bie (Lotto Soudal), Fabien Grellier (Direct Énergie), Lukas Pöstlberger (Bora-Argon 18) ainsi que les deux Canadiens Benjamin Perry et Matteo Dal-Cin ont servi d'amuse-gueules aux milliers de spectateurs.

Les coéquipiers chez Tinkoff de Peter Sagan ont donné le rythme après avoir reçu la consigne que le chef était dans une bonne journée. Comme annoncé, la dernière heure de course a été terrible et 57 coureurs usés ont abandonné avant la fin.

Avalé par le retour du peloton, le jeune Ontarien Perry, 22 ans, a été récompensé pour ses quelque 180 kilomètres en tête avec le titre de meilleur grimpeur.

En bonne forme, le Français Romain Bardet (AG2R) a profité du soutien exceptionnel de plusieurs coéquipiers, mais Van Avermaet voulait sa revanche.

Les adieux

Pour son chant du cygne, le futur retraité Ryder Hesjedal a salué la foule avec une 19e place et le prix de meilleur Canadien.

L'organisateur Serge Arsenault rayonnait après avoir vu les deux plus grands champions se partager les deux courses de Québec et Montréal. «Les partisans en sortent gagnants. Le stress va baisser d'un cran maintenant. Nous avons évité les accidents et la pluie.»

«On a essayé, on s'est battu» - Hugo Houle

Les Québécois Hugo Houle et Antoine Duchesne ont beaucoup souffert sur le circuit montréalais sans pouvoir se tailler une place parmi le groupe de tête à la fin.

«Je suis un peu déçu. J'avais de bonnes sensations. Je coince à 50 mètres du haut de la Polytechnique. Je cherchais Bryan Coquard, je croyais qu'il était encore dans le groupe. Il m'a manqué un petit coup pour pouvoir suivre», a affirmé Duchesne qui pointe au 51e rang.

Au fil des tours, la pression a augmenté graduellement à l'image de plusieurs grandes classiques et autres monuments du cyclisme. La répétition des efforts a fait bien des dégâts.

«C'est super usant. Les bosses se sont montées très très vite à la fin.» Malgré des ambitions élevées, la formation Direct Énergie repart bredouille du Québec.

Pour sa part, Houle a fait le boulot qu'on attendait de lui. Il était d'ailleurs satisfait de son équipe AG2R, très active dans les derniers kilomètres avec la carte cachée Cyril Gautier et le gros canon Romain Bardet. Même avec une stratégie appliquée à la lettre, Sagan et Van Avermaet sont difficiles à piéger.

Belle bataille

«On voulait durcir la course. C'est impossible de battre Sagan et Van Avermaet à la pédale. Il faut qu'on travaille. J'ai payé mes efforts. On a essayé, on s'est battu.»

Un peu à court d'entraînement en raison de sa blessure, le champion canadien Bruno Langlois a complété l'épreuve en grimaçant. «Un peu déçu. J'ai eu mal à l'épaule, mais j'avais de meilleures jambes qu'à Québec.»

Drouin satisfait

À sa première expérience, le Beauceron David Drouin a terminé cette deuxième course de manière très respectable avec le 83e rang. Heureux de sa fin de semaine, il a promis d'être de retour en 2017 pour livrer une autre bonne performance.

«C'est dur, mais le virage après la Polytechnique m'a tué. C'était trop de relance pour moi. J'ai beaucoup aimé. Merci aux gens. J'ai vu mon nom peinturé au sol. Je vais revenir l'an prochain. J'ai beaucoup appris.»