Journée à oublier pour Lance Stroll

Agence QMI 28-09-2018 | 10h10

Le pilote québécois Lance Stroll a remis le temps le plus lent durant les deux séances d'essais libres présentées vendredi à Sotchi, en prévision du Grand Prix de Formule 1 de Russie.

Après avoir roulé en 1 min 39,137 s au début de la journée, le porte-couleurs de l'écurie Williams a fait un peu mieux en vertu d'un chrono de 1:37,001.

Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont dominé respectivement les première et deuxième séances. L'Allemand a effectué un tour de 1:34,488, tandis que son rival britannique a ramené un temps de 1:33.385. En matinée, Max Verstappen (1:34,538), sur Red Bull, et Hamilton (1:34,818) ont fini dans le top 3. Au retour en piste, Valtteri Bottas (1:33,584), de Mercedes, et Verstappen (1:33,827) ont complété le trio de tête.

Une troisième séance d'essais et les qualifications auront samedi. La course se déroulera le lendemain.