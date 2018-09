Lewis Hamilton a le meilleur sur Ferrari; un point pour Lance Stroll

Agence QMI 02-09-2018 | 10h36

Le Britannique Lewis Hamilton a pris l'avance avec moins d'une dizaine de tours à faire et il a remporté le Grand Prix d'Italie de Formule 1 disputé dimanche, sur le circuit de Monza.

Pour sa part, Lance Stroll a pris le 10e échelon.

Hamilton a ainsi savouré son 68e triomphe en carrière et son sixième de la saison. Il compte 256 points au sommet du classement des conducteurs, soit 32 de plus que Sebastian Vettel (Ferrari).

Le vainqueur a dépassé Kimi Raikkonen (Ferrari) à l'intérieur d'un virage au 45e des 53 tours de la course et n'a plus regardé en arrière. Valtteri Bottas, coéquipier du gagnant chez Mercedes, a fini troisième en raison d'une pénalité de cinq secondes imposée à Max Verstappen (Red Bull) relativement à un incident impliquant les deux hommes tôt dans l'événement.

Quant à Stroll, qui s'est élancé de la 10e place, il a gagné quelques rangs en début d'épreuve à la suite d'un contact entre Vettel et Hamilton durant le premier tour; l'Allemand a été momentanément relégué au 18e rang et a dû rattraper plusieurs compétiteurs pour finalement terminer quatrième.

Tard dans la course, Stroll a eu le meilleur sur Nico Hulkenberg (Renault) pour se faufiler dans le top 10. Le Québécois avait obtenu le huitième échelon et quatre points au Grand Prix d'Azerbaïdjan plus tôt cette année.

Les pilotes de F1 se retrouveront à Singapour le 16 septembre.