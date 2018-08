Une très longue journée pour Lance Stroll

Agence QMI 24-08-2018 | 12h42

Le Québécois Lance Stroll a remis les 16e et 19e meilleurs temps lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Belgique de Formule 1, vendredi, sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Durant la séance initiale, le porte-couleurs de l'écurie Williams a présenté un chrono de 1 min 46,965 s, terminant à 2,607 de l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a roulé en 1:44,358. Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont été les deuxième et troisième plus rapides, roulant respectivement en 1:44,509 et 1:44,676.

À son retour en piste, Stroll a fini avant-dernier avec un tour rapide de 1:46,470. Kimi Raikkonen (Ferrari) a été le plus efficace en 1:43,355. Hamilton (1:43,523) et Valtteri Bottas (1:43,803), également de Mercedes, ont suivi.

Les derniers essais libres et les qualifications auront lieu samedi, alors que la course est prévue dimanche.