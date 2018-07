F1: un nouvel aileron convaincant pour Lance Stroll

Agence QMI 20-07-2018 | 19h54

À bord de sa voiture de l'écurie Williams, le Québécois Lance Stroll a obtenu les 13e et 18e meilleurs chronos lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Allemagne, vendredi, sur le circuit de Hockenheim.

Le Montréalais a réussi un chrono de 1 min 15,629 s en avant-midi avant d'améliorer à 1:15,269 lors de la deuxième séance. Stroll et son coéquipier Sergey Sirotkin ont suivi un programme principalement axé sur l'évaluation de nouvelles pièces, dont un aileron avant.

«La journée s'est bien déroulée, nous avons testé de nouvelles composantes sur la voiture. C'était intéressant, mais nous devons analyser les données», a lancé Stroll, dans un communiqué.

Aileron retenu

Le directeur technique Paddy Lowe a également indiqué être très heureux du déroulement de la journée et de la performance obtenue avec le nouvel aileron.

«Le programme a été extrêmement bien exécuté par l'équipe, autant dans la préparation que dans l'exécution, s'est-il félicité. Nous avons adopté l'aileron pour le reste de la fin de semaine puisqu'il a rempli son mandat et que nous avons obtenu des commentaires positifs des pilotes.»

Stroll a par ailleurs indiqué que la météo allait jouer un rôle important pour les qualifications et la course.

«Si le vent se lève, alors les choses changeront. Avec la température plus haute, nous aurons probablement de la gestion de pneus à faire pendant la course. Ce sera intéressant en raison de [l'absence des gommes supertendres] avec un saut des pneus tendres aux ultratendres.»

Verstappen devant

C'est le Néerlandais Max Verstappen qui a réussi le temps le plus rapide du jour, parcourant le tracé en 1:13,085 lors de la deuxième étape du jour. Il a devancé les pilotes de Mercedes Lewis Hamilton (+0,026) et Valtteri Bottas (+0,105) de justesse.

Le duo Ferrari composé de Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont suivi non loin derrière en vertu de retards respectifs de 225 et 342 millièmes de seconde.

Lors de la séance initiale, c'est Daniel Ricciardo (Red Bull) qui a réalisé le tour le plus rapide en 1:13,525.

La dernière séance d'essais ainsi que les qualifications auront lieu samedi, alors que la course est prévue dimanche.