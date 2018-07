GP d'Allemagne : Lance Stroll en territoire connu

Agence QMI 16-07-2018 | 13h41

Le Québécois Lance Stroll se retrouvera en territoire connu à compter de vendredi, puisque le Grand Prix d'Allemagne se déroulera sur le circuit d'Hockenheim, un endroit qu'il connaît très bien.

Le Montréalais a remporté trois courses sur cette piste lorsqu'il évoluait en Formule 3 européenne.

«C'est une piste amusant avec beaucoup de fluidité, a commencé par dire Stroll dans un communiqué. J'y ai beaucoup de bons souvenirs et le circuit m'a toujours bien traité.»

Le pilote de l'écurie Williams s'attend par ailleurs à une atmosphère endiablée pour le retour du Grand Prix. L'escale allemande effectue un retour au calendrier de la Formule 1 après une année d'absence.

«Je n'ai jamais assisté à une course de F1 ici, mais on m'a dit que l'ambiance est électrique dans la section du stade. La ville en soi est assez tranquille, mais je suis sûr que ce sera très différent quand les partisans seront de retour après avoir été privés de course depuis deux ans.»

Ayant assisté à plusieurs présentations du GP d'Allemagne à Hockenheim, le directeur technique de Williams, Paddy Lowe, a confirmé les dires de son jeune pilote.

«Les partisans allemands sont toujours bruyants, ce qui donne une ambiance formidable le jour de la course», a-t-il dit.

«La piste a été redessinée en 2002, étant significativement raccourcie, mais elle met généralement en scène de bonnes courses. J'espère que les partisans auront droit à un bon spectacle.»

Stroll entamera cette fin de semaine de course au 17e rang du classement des pilotes en vertu d'une récolte de quatre points. Williams pointe quant à elle au 10e et dernier échelon parmi les constructeurs.