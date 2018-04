Grand Prix de Bahreïn: Ferrari domine les essais, Lance Stroll loin derrière

Agence QMI 06-04-2018 | 15h44

Les deux pilotes de l'écurie Ferrari Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel ont dominé, dans l'ordre, la deuxième séance d'essais libres en vue du Grand Prix de Bahreïn, vendredi.

Räikkönen a été le plus rapide en 1 min 29,817 s, soit 11 millièmes de mieux que son coéquipier.

Le Québécois Lance Stroll, sur Williams, a pris la 17e position de la deuxième séance (1:32,382).

Plus tôt dans la journée, Stroll avait réussi le 14e chrono lors des premiers essais, non sans avoir par ailleurs effectué une sortie de piste. Au volant de son bolide Red Bull, l'Australien Daniel Ricciardo avait été le plus rapide (1:31,060) en début de journée.

Le Grand Prix de Bahreïn est la deuxième course de la saison dans le Championnat du monde de Formule 1.