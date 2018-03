Kimi Raikkonen le plus rapide, Lance Stroll 12e et dernier

AFP 09-03-2018 | 14h12

Le Finlandais Kimi Raikkonen a réalisé le tour le plus rapide lors de la journée d'essais hivernaux de Formule 1, vendredi à Barcelone, tandis que le Montréalais Lance Stroll a remis le 12e et dernier temps.

Au volant de sa voiture Ferrari, Raikkonen a roulé en 1 min 17,221 s. Fernando Alonso (McLaren) et Carlos Sainz (Renault) ont effectué respectivement les deuxième et troisième meilleurs passages, soit 1:17,784 et 1:18,092. Chez Mercedes, Valtteri Bottas (1:18,825) et Lewis Hamilton (1:19,464) ont dans l'ordre pris les sixième et 11e échelons.

Stroll a utilisé ses pneus tendres pour effectuer son tour rapide, c'est-à-dire 1:19,954.

La saison de F1 s'amorcera avec le Grand Prix d'Australie, prévu le 25 mars.