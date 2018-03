Lance Stroll teste ses pneus ultra tendres

Seul conducteur ayant misé sur des pneus ultra tendres, le Montréalais Lance Stroll a réalisé le 13e temps lors de la septième journée d'essais hivernaux de Formule 1 tenue à Barcelone, jeudi.

Le porte-couleurs de l'écurie Williams a effectué 67 tours et son meilleur fut de 1 min 20,262 s, bon pour le 13e échelon. Pour sa part, Sebastian Vettel a fracassé le record de piste réalisé la veille par Daniel Ricciardo (Red Bull), qui n'a pas défié le parcours. L'Allemand a totalisé 188 passages, son plus rapide étant de 1:17,182.

Kevin Magnussen (Haas) et Pierre Gasly (Toro Rosso) ont obtenu les deuxième et troisième meilleurs chronos, respectivement, soit 1:18,360 et 1:18,363. Par ailleurs, les deux porte-couleurs de Mercedes, Lewis Hamilton (1:19,296) et Valtteri Bottas (1:19,532) ont pris les huitième et neuvième rangs.