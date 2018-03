Lance Stroll peaufine sa préparation

Agence QMI 06-03-2018 | 16h37

Au volant de sa Ferrari, Sebastien Vettel a été le plus rapide, mardi, alors que le Montréalais Lance Stroll, sur Williams, s'est classé au 13e et dernier rang, à Barcelone, en Espagne, dans le cadre des plus récents essais de Formule 1.

Si les premiers essais effectués la semaine dernière ont eu lieu malgré la neige ayant tombé sur la piste, les pilotes ont cette fois eu droit à une température plus élevée et à une surface sèche pour tester leur monoplace.

Vettel est celui qui a fait le plus de tours avec 171. Stroll de son côté en a effectué 86. Le pilote allemand a complété le parcours avec un temps rapide de 1 min 20,396 s, soit 2,541 de mieux que Stroll, qui a été le seul à utiliser des pneus hyper-tendres.

Le coéquipier du Québécois, Sergey Sirotkin, a mis 1:21,588 pour rallier l'arrivée lors de son tour le plus rapide. Il a ainsi obtenu le neuvième meilleur résultat.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé le deuxième meilleur temps en stoppant le chronomètre à 1:20,596. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a fini troisième, à 0,253 de Vettel. Lewis Hamilton (Mercedes) a réussi le quatrième tour du jour, roulant en 1:20,808.