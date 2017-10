Lewis Hamilton entame le Grand Prix des États-Unis en force

Agence QMI 20-10-2017 | 13h19

Le Britannique Lewis Hamilton a été le pilote le plus rapide de la première séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis à bord de sa monoplace Mercedes, vendredi, à Austin.

Le triple champion du monde a bouclé un tour rapide en 1 min 36,335 s, soit près de six dixièmes de seconde plus rapide que son plus proche poursuivant, l'Allemand Sebastian Vettel (1:36,928).

Valtteri Bottas (1:36,979), Max Verstappen (1:37,339) et Stoffel Vandoorne (1:37,352) ont complété le top 5. Le Québécois Lance Stroll, sur Williams, a quant à lui pris le 12e rang, en vertu d'un chrono de 1:38,534.

Prolongation pour Verstappen

Red Bull a par ailleurs annoncé que Verstappen avait accepté une prolongation de contrat qui le liera à l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2020.

Après avoir remporté sa première course au sein de l'écurie autrichienne en 2016 en Espagne, le jeune Néerlandais est monté une deuxième fois sur la plus haute marche du podium en Malaisie cette année en vertu d'un dépassement chevronné aux dépens de Hamilton.