Grand Prix du Japon: Lewis Hamilton se rapproche du titre, Lance Stroll abandonne

Agence QMI 08-10-2017 | 13h09

Lewis Hamilton a une fois de plus profité des déboires de Ferrari pour voguer vers la victoire, dimanche, lors du Grand Prix du Japon.

Le Québécois Lance Stroll roulait pour sa part en 14e place lorsqu'un bris mécanique l'a contraint à l'abandon, à quelques tours de la conclusion de la course.

S'élançant de la position de tête à bord de sa Mercedes, Hamilton a rapidement vu son rival pour le titre Sebastian Vettel, qui s'élançait à ses côtés, perdre des positions en raison d'une perte de puissance.

L'Allemand a finalement abandonné après quelques tours.

Hamilton a dû résister aux assauts de Max Verstappen et de sa Red Bull lors des deux dernières boucles pour signer sa huitième victoire de la saison. Verstappen et Daniel Ricciardo (Red Bull) ont complété le podium.

Avec cette victoire, Hamilton s'est forgé une avance de 59 points devant Vettel au classement des pilotes avec quatre étapes à faire avant la fin du Championnat.

Une frayeur pour Stroll

Stroll, qui prenait le départ de la 15e position, a connu un bon départ pour grimper rapidement en 11e place. Une sortie de piste l'a toutefois contraint à s'arrêter rapidement au puits, le plaçant dans une situation de rattrapage tout au long de l'épreuve.

Au 45e tour, un bris à l'avant de la Williams a été à l'origine d'une crevaison qui a forcé Stroll à s'arrêter en bordure de piste, non sans passer tout près de Ricciardo dans sa glissade.

«J'ai eu un excellent départ, mais j'ai fait une erreur au virage numéro 11. J'ai dû m'arrêter tôt, puisque je croyais que quelque chose clochait avec la voiture», a expliqué Stroll au terme de la course.

«[À la fin de la course], j'ai senti quelque chose de bizarre à l'avant sur la voiture, et puis j'ai eu une crevaison. C'est toujours surprenant, et inattendu... Je suis revenu sur la piste très proche de Ricciardo, mais je suis parvenu à freiner et éviter le contact.»

«Il faut maintenant tourner la page sur une fin de semaine malchanceuse pour moi et se concentrer sur Austin.»

Le Grand Prix des États-Unis sera présenté le 29 octobre prochain.