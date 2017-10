19,78$ pour assister au Grand Prix de Formule 1

Agence QMI 03-10-2017 | 13h11

Une nouvelle version de l'inscription «Salut Gilles» rendant hommage au défunt pilote Gilles Villeneuve apparaîtra sur la piste du Grand Prix du Canada, en 2018.

«Aux mots "Salut Gilles" déjà familiers, les promoteurs de l'événement ont ajouté ces derniers jours la mention "40 ans", une année avant de célébrer la venue à Montréal en 1978 du plus populaire événement sportif au pays», a-t-on annoncé, mardi, par voie de communiqué.

L'inscription a été dévoilée, en matinée, sur le pavage du circuit Gilles-Villeneuve.

«Plus que toute autre date dans son histoire, le 8 octobre 1978 a changé le sport automobile canadien et aussi donné un souffle nouveau à l'industrie touristique montréalaise, après l'Expo 67 et les Jeux Olympiques d'été, a mentionné François Dumontier, président et chef de la direction du Grand Prix. Il a conféré à notre ville un statut particulier dans l'histoire de la Formule 1, alors que la victoire de Gilles permettait à des dizaines de jeunes Canadiens de rêver de succès en course automobile.»

Dumontier a profité de l'occasion pour annoncer que pendant 24 heures, ce dimanche 8 octobre, les billets d'admission générale pour assister à l'épreuve du 10 juin 2018 seront offerts au prix de 19,78 $. Une limite de 10 billets par commande a été fixée.