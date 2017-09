Grand Prix de Malaisie: Lance Stroll partira 13e

Agence QMI 30-09-2017 | 10h10

Le Québécois Lance Stroll, dans sa voiture de l'écurie de Williams, a pris le 13e rang, samedi, lors des qualifications du Grand Prix de Malaisie, en Formule 1.

Stroll a bouclé le circuit de Sepang en 1 min. 32,307 s. pour être éliminé au terme de la deuxième séance (Q2). Son coéquipier Felipe Massa s'est arrêté à la même étape et occupera la 11e position sur la grille de départ.

Dans la course au championnat, l'acteur meneur Lewis Hamilton (Mercedes) a frappé un grand coup en obtenant la position de tête (1:30,076). Son principal rival Sebastian Vettel, sur Ferrari, a été victime de problèmes mécaniques et entamera la course en dernière place.

Kimi Räikkönen (Ferrari) a terminé deuxième des qualifications.