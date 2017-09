Lance Stroll termine septième en Italie, Lewis Hamilton premier

Agence QMI 03-09-2017 | 09h22

Le Québécois Lance Stroll a terminé au septième rang lors du Grand Prix de Formule 1 d'Italie, dimanche sur le circuit de Monza.

Après avoir brillé sous la pluie lors de la séance de qualifications samedi, Stroll s'est élancé de la deuxième place sur la grille de départ, devenant le plus jeune pilote de l'histoire à réussir pareil exploit.

L'athlète de 18 ans avait glissé au huitième rang au terme des 30 premiers passages. Il a été en mesure de regagner une place.

Le coéquipier de Stroll chez Williams Felipe Massa a conclu la journée au huitième échelon.

Parti de la première position, le Britannique Lewis Hamilton a mené l'épreuve d'un bout à l'autre. Le Finlandais Valtteri Bottas et l'Allemand Sebastian Vettel ont complété le podium. L'Australien Daniel Ricciardo et le Finlandais Kimi Raikkonen ont pris les quatrième et cinquième places, respectivement.

Cette victoire a permis à Hamilton de devancer Vettel et de s'emparer du premier rang au classement des pilotes. Il possède toutefois une mince avance de trois points sur son rival.