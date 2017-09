Les Mercedes devant : la hiérarchie est respectée à Monza - Deux par... deux Pénalisé, Alonso s'élancera dernier

MONZA | Deux Mercedes, deux Ferrari et deux Red Bull, dans l'ordre. La hiérarchie a été respectée lors de la première journée des essais libres en prévision du Grand Prix d'Italie de F1 qui sera disputé dimanche.

À la nuance près que les rôles ont été inversés à l'issue du second entraînement après que Valtteri Bottas eut réussi à devancer son coéquipier Lewis Hamilton, meneur en matinée, par la faible marge de 56 millièmes de seconde.

Le Québécois Lance Stroll, victime d'un tête-à-queue en début d'après-midi, a été crédité du 15e chrono le plus rapide alors que son partenaire chez Williams, Felipe Massa, a conclu son parcours au 10e rang.

Derrière les deux Mercedes, les pilotes Ferrari, devant un public conquis d'avance, ont assuré la riposte avec les troisième et quatrième meilleurs temps.

L'Allemand a concédé 140 millièmes de seconde à son grand rival britannique, ce qui paraît minime. Son coéquipier Kimi Räikkönen l'a suivi en quatrième place devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo.

Tout juste derrière, surprise oui, les deux McLaren de Fernando Alonso et de Stoffel Vandoorne. L'Espagnol s'est certes fait plaisir à Monza, sachant toutefois que ses efforts seront anéantis par

C'est en fond de grille, et peu importe son résultat en qualifications ce matin, qu'il s'élancera pour cette 13e étape de la saison 2017 de F1.

Cette belle prestation du double champion du monde a su prouver que la McLaren, à part les ratés du moteur Honda, était en mesure de rouler suffisamment vite pour devancer des équipes comme Williams et Force India pourtant associées à Mercedes.

« La journée a été fructueuse, a-t-il déclaré. Nous progressons et c'est de bon augure pour le reste de l'année. »

Une Williams plus compétitive

De son côté, Lance Stroll, malgré sa 15e place (1:23,403 s), s'est montré optimiste pour la suite des choses, même s'il a été moins rapide que son coéquipier, Felipe Massa, par un peu plus de quatre dixièmes de seconde.

« La voiture est certes beaucoup plus compétitive, a-t-il relaté en entrevue au Journal. C'est dommage d'avoir fait une erreur sans laquelle j'aurais probablement obtenu mon meilleur temps de la journée. »

« Un peu trop de combativité, a-t-il expliqué. C'était à mon deuxième tour en après-midi et j'ai attaqué la courbe avec trop de vitesse alors que mes pneus arrière étaient encore un peu fragiles.

« Oui, les vendredis se suivent, mais ne se ressemblent pas et c'est tant mieux, a indiqué le vétéran brésilien. La voiture réagit beaucoup mieux non seulement en comparaison avec ce qui s'est passé en Belgique, mais aussi lors des courses précédentes en Hongrie, en Grande-Bretagne et en Autriche.