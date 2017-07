Grand Prix de Formule 1 de Hongrie: Daniel Ricciardo domine, Lance Stroll en arrache

Agence QMI 28-07-2017 | 10h30

Le pilote de l'écurie Red Bull Daniel Ricciardo a dominé les deux séances d'essais libres tenues vendredi à Budapest en prévision du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, tandis que le Québécois Lance Stroll s'est contenté dans l'ordre des 15e et 14e meilleurs temps.

En avant-midi, Ricciardo a roulé en 1 min 18,486 s pour devancer Kimi Raikkonen (1:18,720), sur Ferrari, et Lewis Hamilton (1:18,858), sur Mercedes. L'Australien a récidivé plus tard en journée avec un chrono de 1:18,455. Sebastian Vettel (1:18,638), également de Ferrari, et Valtteri Bottas (1:18,656), de Mercedes, ont été les plus efficaces après lui.

Quant à Stroll, il a effectué un tour rapide de 1:20,974 pendant la séance initiale, avant d'afficher un temps de 1:20,791 en après-midi.

Les troisièmes essais libres et les qualifications auront lieu samedi, alors que la course sera présentée dimanche.