Lance Stroll:«ENFIN!» Lewis Hamilton poursuit son règne, Lance Stroll récolte ses premiers points

Si Gilles Villeneuve a écrit une page d'histoire en octobre 1978 à Montréal en remportant le premier Grand Prix de sa carrière au volant de sa Ferrari, Lance Stroll se réjouit d'avoir inscrit ses premiers points en F1 sur le circuit de l'Île Notre-Dame.

Bien entendu, les deux événements ne sont pas comparables, mais la joie de Stroll ressemblait à celle d'un vainqueur dimanche. Le pilote québécois de 18 ans était soulagé d'avoir fait une belle course devant son public au volant de sa Williams-Mercedes.

«Il ne pouvait pas y avoir de meilleur scénario que celui-là. Enfin!», a déclaré Lance pendant qu'il recevait les félicitations de son père Lawrence dans les paddocks après avoir récolté deux points avec sa neuvième position à l'arrivée

«J'ai enfin brisé la glace et je suis très heureux de l'avoir fait à la maison, devant parents, amis et partisans, a ajouté Stroll. Ce fut une très belle journée, surtout après celle de merde que j'ai connue samedi en qualifications. La course s'est fort bien déroulée. La voiture roulait à un très bon rythme.»

Un dépassement sur Alonso

Occupant la 17e position sur la grille de départ, Stroll a su piloter intelligemment pour gagner du terrain pendant la course.

Il a évité les pièges et il a bien réussi ses dépassements, dont un aux dépens du double champion du monde Fernando Alonso au 46e tour.

«C'était vraiment spécial de pouvoir doubler un tel pilote, a-t-il reconnu. Je me suis montré patient, sachant prendre des risques calculés pour effectuer mes dépassements. Ce n'est jamais simple.»

«Alonso ne m'a pas lâché par la suite. Il a appliqué beaucoup de pression et j'étais bien content d'avoir pu lui tenir tête.»

Un tournant?

Interrogé à savoir s'il a l'impression que ce résultat positif pourrait représenter un tournant dans sa saison recrue, Stroll a répondu:«Je sais que les choses vont bien aller. J'ai toujours eu confiance en moi. Il n'y aura rien de facile dans les prochaines courses. Il y a beaucoup de place pour de l'amélioration et on travaille fort au sein de l'équipe pour obtenir de bons résultats.»

Il a répété qu'il ne se fait pas de mauvais sang au sujet des experts qui le critiquent.

«Il y a des gens qui ne m'aiment pas et je ne peux pas changer ça. Je ne porte pas attention à leurs critiques. Je m'en fiche. Je ne cherche pas à marquer des points pour faire taire mes dénigreurs.»

Jacques Villeneuve est l'un de ceux qui se montrés sévères à son endroit.

Il a toujours cru en lui

Stroll ne semblait pas se plaindre d'avoir accordé une multitude d'entrevues à la télévision, dont deux aux anciens pilotes David Coulthard et Johnny Herbert qui l'ont accueilli chaleureusement.

«J'ai connu des hauts et des bas depuis le début de la saison mais j'ai toujours su que j'étais capable de faire de bonnes courses si je pouvais éviter les ennuis en piste», a-t-il raconté.

À l'instar de la majorité des équipes, Stroll n'a effectué qu'un seul arrêt aux puits, soit au 25e tour.

«Tout s'est bien passé avec les pneumatiques. Il n'y a eu aucun plat. J'avais une bonne voiture entre les mains. On a enfin collé tous les morceaux ensemble et j'ai hâte à la prochaine course dans deux semaines à Bakou (en République d'Azerbaïdjan).»

Le jeune homme avait surtout hâte d'aller faire la fête avec ses amis et les membres de la famille. Après tout, à 18 ans, il a l'âge légal pour prendre un bon verre de champagne!

Même s'il a complété la course avec un tour de retard sur Lewis Hamilton, Stroll a enregistré le sixième temps le plus rapide durant le Grand Prix, soit un chrono d'une minute et 15.979 secondes.