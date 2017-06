Force India: la lutte interne atteint son paroxysme

Etienne Bouchard 11-06-2017 | 18h08

Les deux pilotes de Force India, Esteban Ocon et Sergio Perez, soulignaient samedi la bagarre serrée qu'ils se livrent cette saison. Or, cette bataille est devenue une guerre durant les derniers tours du Grand Prix du Canada, dimanche.

Au 59e passage, les deux hommes essayaient de rattraper la voiture Red Bull de Daniel Ricciardo, détenteur du troisième rang, quand Perez a résisté à une tentative de dépassement de son coéquipier, et ce, même si son ingénieur lui avait précédemment suggéré de laisser aller le Français. Ce dernier, qui misait sur des pneus moins dégradés, a du même coup perdu une place sur la séquence, puisque Sebastian Vettel en a profité pour le coiffer au virage 1.

Puis, au moment où les deux porte-couleurs de Force India luttaient pour le cinquième échelon, Perez a vigoureusement défendu son rang et a devancé le représentant de l'Hexagone par trois dixièmes de seconde.

«Il ne pouvait pas faire cela, il a bougé à la dernière minute et je pense qu'il a abusé un peu trop. Ce n'est pas correct du tout! C'est décevant, car j'avais la vitesse nécessaire pour rattraper Ricciardo. Il y aura des discussions à l'interne pour voir ce qui s'est passé, surtout que j'étais plus rapide que Sergio», a commenté Ocon, huitième au classement des conducteurs avec 27 points.

Interrogé à savoir s'il croyait être le «deuxième pilote» de son équipe, Ocon a sèchement répliqué.

«Il [Perez] n'est pas le numéro 1. Nous avons tous les deux le talent pour être là et en course, il n'y a pas d'amis. Il a été intérêt à faire attention», a-t-il ajouté.

Perez se défend

Actuellement septième avec 44 points, Perez a justifié ses actes en évoquant la performance des deux bolides concernés.

«Esteban a roulé plusieurs tours derrière moi avec des pneus en meilleur état et il ne s'est jamais suffisamment approché pour me dépasser. [...] Et quand on m'a demandé de le laisser passer, il y avait des retardataires devant nous et j'ai dit à mon équipe de me donner une chance à cause de la circulation à proximité», a-t-il émis.

Aux yeux de l'homme de 27 ans, les résultats du Grand Prix offrent un juste reflet du déroulement de la journée.

«J'ai passé toute l'épreuve derrière Daniel, dans son rétroviseur. Tout ce qu'il me fallait, c'est une seule erreur et en gros, il a réalisé une performance parfaite. Et les Ferrari roulaient vite, j'ai eu de la difficulté à tenir le coup contre elles à cause des pneus, a-t-il spécifié. Je pensais à un certain moment que le podium était accessible, mais à la fin, nous avons terminé à l'endroit où nous méritions d'être.»