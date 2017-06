Lance Stroll heureux de sa première journée

Pierre Durocher 09-06-2017 | 18h17

La glace est enfin brisée pour Lance Stroll. Il a découvert le circuit Gilles-Villeneuve et il a su éviter les pièges durant 76 tours au cours des deux séances d'essais libres de vendredi.

Conduisant avec sagesse et précaution, question de se familiariser avec le circuit au volant de sa Williams-Mercedes, le pilote québécois de 18 ans a terminé sa première journée de travail en enregistrant le 17e temps, soit un chrono d'une minute et 15,240 secondes.

Il était heureux d'avoir pu effectuer autant de tours sans éprouver de problèmes sur sa monoplace, évitant toute sortie de piste. On sait que la piste est toujours sale et glissante le vendredi matin.

«Je n'ai pas eu de pépins, même si j'ai frôlé les murs à certains moments, a raconté Stroll à son retour dans les paddocks. J'ai pu effectuer beaucoup de tours pour acquérir de l'expérience sur cette piste. Ce fut une bonne première journée. Ça se passe bien jusqu'à maintenant (so far so good).»

Son coéquipier Felipe Massa a très bien roulé pour se classer sixième en 1:14.063 minute, soit un temps plus rapide de 1,177 seconde en comparaison avec celui de Stroll.

Des pneus différents

Il faut toutefois préciser que Massa, un pilote fort expérimenté s'il en est un, a utilisé des gommes ultra-tendres, contrairement à Stroll, qui a décidé de les conserver pour la dernière séance d'essais libres et pour la séance de qualification de samedi.

«On a tout simplement des programmes différents, a expliqué Stroll. C'est une question d'équilibre, de choix qu'a fait l'équipe.

«Je m'attends à voir une très bonne progression dans mes temps lorsque ma monoplace sera elle aussi chaussée de pneus ultra tendres», a-t-il ajouté.

«Avec une meilleure adhérence des pneumatiques, je pourrai attaquer davantage afin de voir où se situent les limites de la voiture. J'aurai alors une meilleure idée du potentiel de ma monoplace sur ce circuit. J'ai confiance de pouvoir disposer d'une bien meilleure voiture.»

Il vise le Q3

Stroll est d'avis que les deux Williams sont bien capables de participer à l'étape finale des qualifications (Q3) samedi.

«C'est un circuit qui convient bien à nos monoplaces, a-t-il dit. Les temps sont très rapprochés au milieu du peloton et je devrai m'assurer de réaliser de bons tours si je veux obtenir un résultat satisfaisant en qualifications.»

Sa meilleure position de départ cette saison fut sa 10e place en Chine.

Une dernière chicane piégeuse

Stroll a aimé rouler sur le circuit de l'Île Notre-Dame et il a bien apprécié le fait d'apercevoir des drapeaux canadiens être agités sur son passage.

«Lors de mes tours de préparation ou de décélération, j'ai eu le temps d'apercevoir des amateurs qui se levaient de leur siège pour saluer ma présence. C'était cool.»

Il a surtout trouvé difficile la dernière chicane sur le circuit, lui qui n'aimerait surtout pas faire connaissance avec le mur des champions.

«Cette chicane est assurément piégeuse, a souligné Stroll. Si tu peux gagner beaucoup de temps, tu peux aussi en perdre beaucoup. J'ai hâte d'attaquer cette chicane avec un train de pneus ultra tendres. La sortie du virage en roulant sur les vibreurs est importante.»