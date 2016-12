Jacques Villeneuve ne cautionne pas les jeunes pilotes

14-12-2016 | 20h46

L'ex-champion du monde de Formule 1 Jacques Villeneuve croit que l'arrivée de jeunes pilotes dans le pinacle du sport automobile, comme ce sera le cas avec son compatriote Lance Stroll l'année prochaine, n'est pas bonne pour l'image du sport.

Le Québécois estime que les recrues font maintenant le saut trop tôt et qu'elles ne disposent pas de l'expérience nécessaire pour réussir. Il a également indiqué que ces titularisations peuvent laisser croire qu'il est facile de conduire une monoplace de F1.

«Il manque quelque chose, a expliqué mercredi Villeneuve, en entrevue pour le site Motorsport. On peut avoir beaucoup de talent, on peut être super rapide, mais c'est aussi une mauvaise image qui est donnée. Ce doit être difficile d'arriver jusqu'ici, mais ce ne l'est pas.»

Malgré tout, celui qui a été champion au volant d'une Williams en 1997 - année de sa conquête du titre de F1 - ne doute pas du talent de Stroll.

«Il est super rapide, mais nous ne savons pas comment il est fait mentalement et psychologiquement, car la F1 est une bête sauvage différente.»

«Nous ne savons pas comment il réagira à ça. Il est bien éduqué, il parle bien. Donc, il pourrait simplement grandir et devenir incroyable, ou bien, il pourrait simplement s'effondrer. Nous ne savons pas.»