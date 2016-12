Le Grand Prix du Canada de retour en 2017

22-11-2016 | 11h17

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a confirmé que le Grand Prix de Formule 1 du Canada sera de retour à Montréal en 2017.

M. Coderre en a fait l'annonce sur son compte Twitter.

«Entente de principe avec FOWC et Octane. Il y aura Grand Prix du Canada en 2017. À suivre», a-t-il écrit.

Le grand manitou de la F1, Bernie Ecclestone, avait remis en question l'entente de 10 ans signée en 2014, laissant entendre que certaines clauses de l'accord n'étaient pas respectées, notamment quant à la rénovation des garages et de la tour de contrôle.

Il avait d'ailleurs qualifié le Grand Prix du Canada de «trou à rats» en juin dernier.

Par ailleurs, la mise en vente des billets aura lieu dès jeudi.

«Montréal et le circuit Gilles-Villeneuve produisent un des Grands Prix les plus excitants de la saison. En 2017, les raisons d'y être seront encore plus grandes, puisque ce sera l'occasion de célébrer les 50 ans de la venue de la F1 au Canada », a souligné le président et chef de la direction de Groupe de course Octane inc., François Dumontier, dans un communiqué.

L'événement aura lieu les 9, 10 et 11 juin.

Le Québécois Lance Stroll devrait d'ailleurs être de la partie, lui qui évoluera pour l'écurie Williams à compter de la saison prochaine.