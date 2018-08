Frayeur pour l'humoriste et défaite pour le maire Lévesque en Coupe Nissan Micra - Au tapis...puis Michel Barrette se relève Les premiers rounds à Barrette Le Grand Prix de Trois-Rivières est lancé «Je vais mettre mes clignotants quand je vais le doubler»

Louis Butcher 11-08-2018 | 11h36

TROIS-RIVIÈRES | Malgré une petite frayeur à sa sortie de voiture, Michel Barrette peut pratiquement crier victoire à l'issue de la première des deux épreuves de la Coupe Nissan Micra présentée samedi dans le cadre du GP de Trois-Rivières.

L'humoriste, classé 18e avant d'être victime d'un coup de chaleur sans gravité, a devancé Yves Lévesque qui s'est contenté de la 23e place.

Parfois brouillon et téméraire, le maire de Trois-Rivières a caressé un mur de protection pour la deuxième fois en deux jours. Malgré une voiture amochée, il a pu néanmoins rallier l'arrivée.

« J'étais devant Josée Samson [l'une des deux femmes inscrites] et je ne voulais pas qu'elle me dépasse », a raconté Lévesque.

Les deux personnalités se sont lancé un défi qui exigera du perdant d'aller couper le gazon devant l'hôtel de ville de Trois-Rivières à l'aide d'une tondeuse manuelle.

Victoire concédée

« Je lui concède la victoire, s'est exclamé Lévesque. À moins d'un carambolage dimanche, je ne vois pas comment je vais réussir à faire mieux que lui au classement cumulatif des deux courses. »

Le maire de 61 ans a trouvé ça dur, très dur même. Il a même pensé abandonner avant que ne soit agité le drapeau à damier.

« Honnêtement, je me suis demandé ce que je faisais là. C'est un tracé exigeant et les murs ne pardonnent pas. Tu as toujours peur de les frapper. Alors tu ralentis. Chapeau à tous ces jeunes qui roulent à fond. Ils sont impressionnants. »

La face sur le... volant

Lévesque en voulait encore à son rival d'un week-end de l'avoir déstabilisé une nouvelle fois.

« Vendredi, il a mis du gazon sous mon siège, alors là, il est allé encore plus loin. »

Quand il a pris place dans sa voiture, on avait apposé un autocollant sur son volant montrant la figure de Barrette.

« Tous les moyens sont bons pour m'affecter mentalement. Il voulait tellement me battre qu'il est tombé dans les pommes. »

C'est un fait, l'humoriste, âgé lui aussi de 61 ans, a eu un malaise à la conclusion de la course.

« Il faisait extrêmement chaud à bord, a expliqué Barrette. Mais je voulais tellement terminer la course. En arrivant dans le garage, quand j'ai immobilisé la voiture, il y a eu un black out. »

Cette perte de connaissance n'a toutefois duré que quelques secondes fort heureusement. Des secouristes sont venus à son chevet rapidement. Assis par terre à côté de son bolide, il a repris ses sens quand on lui a appliqué de l'eau froide. Coïncidence, l'une des personnes à lui prêter secours a été le fils de Lévesque (Mathieu), lui-même médecin.

Barrette s'est levé quelques minutes après et, fidèle à ses habitudes, a repris son rôle de conteur.

« J'avais le choix de mettre un autocollant de moi ou du dalaï-lama, mais j'ai choisi ma face. »

Bédard résiste

Le double champion de la Coupe Nissan Micra, Olivier Bédard, a signé une autre victoire dans cette série samedi quand il a résisté non sans mal à son grand rival Kevin King. « J'ai mené du début même après le drapeau jaune, a dit Bédard, qui signe son troisième succès à Trois-Rivières. Ç'a été proche avec Kevin, mais j'ai su lui résister. »

Jake Exton s'est pointé au 3e rang alors que Nicolas et Martin Barrette, les deux fils de Michel, ont terminé 11e et 13e respectivement.