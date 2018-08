Coup de chaleur: petite frayeur pour Michel Barrette

Louis Butcher 11-08-2018 | 11h36

TROIS-RIVIÈRES | L'humoriste et comédien Michel Barrette a été victime d'un coup de chaleur samedi à sa sortie de voiture après sa participation à la Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières.

Les secouristes sont venus immédiatement à son chevet et il a rapidement repris ses esprits quand on lui a versé de l'eau froide sur la tête et dans le cou. L'un des premiers répondants a été d'ailleurs le fils du maire de Trois-Rivières, Mathieu Lévesque, lui-même médecin.

Yves Lévesque et Barrette s'affrontent en fin de semaine sur la piste et celui qui terminera derrière l'autre à l'issue des deux courses (l'autre épreuve sera présentée dimanche) aura la tâche d'aller couper la pelouse devant l'Hôtel de ville de Trois-Rivières avec un tondeuse... manuelle.