Course automobile: Michel Barrette victime d'un malaise au Grand Prix de Trois-Rivières

Agence QMI 11-08-2018 | 11h36

TROIS-RIVIÈRES | L'humoriste et comédien Michel Barrette a été victime d'un malaise alors qu'il participait au Grand Prix de Trois-Rivières, samedi.

On ne connaît pas encore la cause exacte du malaise, mais l'intense chaleur à l'intérieur de la voiture de M. Barrette, bien connu pour son amour des automobiles et de la vitesse, pourrait avoir provoqué l'incident.

Son état de santé exact n'est pas encore connu, mais les images captées par TVA Nouvelles le montrent conscient et assis au bord de son véhicule. Des gens se sont rapidement dirigés vers lui pour verser de l'eau froide sur sa tête.

Michel Barrette devait affronter le maire de Trois-Rivières Yves Lévesque en Coupe Nissan Micra sur le circuit du GP3R samedi.