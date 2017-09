Une série de soutien à la Formule E voit le jour

Agence QMI 12-09-2017 | 12h55

Plusieurs spectateurs avaient reproché le manque d'action sur la piste entre les sessions de Formule électrique, cet été, lors du ePrix de Montréal. La situation sera différente à compter de la saison 2018-19 puisque Jaguar a annoncé la mise en place d'une série de soutien pour l'ensemble des épreuves de Formule E, mardi.

La série, baptisée Jaguar I-Pace eTrophy, mettra en scène 20 voitures I-Pace, un véhicule utilitaire sport totalement électrique qui sera commercialisé fin 2018 au Canada.

Les concurrents parcourront les circuits lors d'une session d'essais libres et une autre de qualifications, avant de se disputer la victoire au cours d'une épreuve de 30 minutes.

«Cette compétition offrira aux partisans plus de divertissement et est une preuve des avancées technologiques des batteries et de la performance électrique, a avancé le chef de la direction de Formule E Holdings, Alejandro Agag. J'espère que Jaguar me permettra d'amener ma combinaison de course et mon casque pour prendre place derrière le volant!»

Jaguar a fait son entrée en FE au cours de la dernière saison, terminant au 10e et dernier rang du classement des constructeurs, avec 27 points. Lucas di Grassi a été couronné au terme de la campagne, qui s'est terminée par un programme double dans les rues du centre-ville de Montréal.