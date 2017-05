500 Milles d'Indianapolis: Takuma Sato triomphe, Fernando Alonso abandonne

Agence QMI 28-05-2017 | 16h09

Le Japonais Takuma Sato a pris la tête des 500 Milles d'Indianapolis lors du 195e tour, pour monter sur la plus haute marche du podium, dimanche.

L'Espagnol Fernando Alonso, qui disputait pour une première fois la mythique épreuve ayant lieu en Indiana, a dû immobiliser sa monoplace McLaren-Honda-Andretti en bordure de piste, lorsque son moteur Honda a rendu l'âme, à 21 tours de la fin.

Helio Castroneves et Ed Jones ont complété le podium, au terme de cette 101e édition de la course. Max Chilton et Tony Kanaan ont complété le top 5.

Impliqué dans la lutte pour la victoire, James Davison, Oriol Servia, James Hinchcilffe et Will Power ont tous été impliqués dans des accidents, avec moins de 20 boucles à faire.

Alonso ovationné

Même s'il n'a pas été en mesure de terminer la compétition, Alonso s'est dit satisfait du travail effectué. Le pilote de McLaren en Formule 1 a par ailleurs indiqué qu'il croyait avoir tous les éléments réunis pour rafler la victoire, n'eut été de son abandon.

«J'ai entendu le bruit, la friction du moteur, et ensuite j'ai vu la fumée, a commencé par dire Alonso, en entrevue avec le réseau ESPN. Toute la journée a été une belle expérience. Ce l'est depuis le début. Nous avons offert une bonne prestation, arrivant à mener quelques tours.»

Les partisans de vitesses réunis à Indianapolis n'ont par ailleurs pas tardé à l'ovationner, lorsqu'il est sorti de sa voiture.

«Je remercie tout le monde pour les magnifiques moments passés à Indianapolis».