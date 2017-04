Formule E : Montréal investit 24 millions $

Laurence Houde-Roy 04-04-2017 | 14h05

La Ville de Montréal versera 24 millions pour la première course de Formule E qui se déroulera dans les rues de la métropole cet été.

Ce montant couvrira notamment la réfection des rues sur lesquelles circuleront les voitures de course électriques, l'achat des blocs de béton pour délimiter le circuit et une contribution à l'organisme chargé de l'organisation.

«On parlait de refaire les routes de toute façon, et vu que c'est une course urbaine, pour moi ce n'est pas un problème», a dit le maire de Montréal, Denis Coderre, mardi.

Le maire avait lancé il y a 3 ans l'idée d'inscrire Montréal au circuit du Championnat de Formule E de la Fédération internationale de l'automobile. Ces courses, qui auront lieu à Montréal les 29 et 30 juillet, seront les dernières épreuves de la saison 2016-2017 de la Formule E.

Les voitures électriques sur le circuit seront alimentées par Hydro-Québec. La société d'État investira 850 000$ dans l'événement.

Citoyens dans le circuit

Le circuit fera passer ces voitures de course électriques autour de la tour de Radio-Canada sur le boulevard René-Lévesque Ouest, entre Papineau et Berri puis sur le boulevard Saint-Antoine et l'avenue Viger Est. Le circuit sera d'une longueur totale de 2,5 km.

En plus de la tour de Radio-Canada, un certain nombre de résidences se trouveront à l'intérieur du circuit, entre le boulevard René-Lévesque, la rue Berri, l'avenue Viger et la rue Wolfe.

L'organisation indique que pendant les deux jours de course, il y aura trois segments de 40 minutes (la pratique, les qualifications et la course) pendant lesquels les résidents ne pourront pas entrer ni sortir du site. Toutefois, entre ces moments, un passage sera aménagé pour qu'ils puissent traverser les clôtures.