Une mauvaise journée pour Lance Stroll

Louis Butcher 25-03-2017 | 18h02

MELBOURNE - Le parcours de Lance Stroll s'est terminé samedi dès la ronde initiale (Q1) aux qualifications du Grand Prix d'Australie, après n'avoir réalisé que le 19e temps le plus rapide (1 min 27,143s) sur les 20 engagés.

Le pilote montréalais n'est pas au bout de ses peines puisqu'une pénalité, qui lui a été imposée en matinée, le reléguera au tout dernier rang sur la grille de départ de la première épreuve de la saison, la première aussi de sa carrière en F1.

Lewis Hamilton, lui, a confirmé ses ambitions en obtenant la position de tête au volant de sa Mercedes. Il a parcouru le circuit d'Albert Park à Melbourne en 1:22,188.

Le Britannique, à la recherche d'une troisième victoire à Melbourne, a devancé Sebastian Vettel, qui confirme la forme de Ferrari, en signant le deuxième meilleur chrono (1:22,456).

Le quadruple champion du monde est venu chasser le nouveau coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, d'une place sur la première rangée au départ et d'un doublé Mercedes lors de son dernier tour lancé.

Kimi Raikkonen (Ferrari) a suivi en quatrième position.

«Je vis un week-end fantastique jusqu'ici et j'espère que ça se poursuivra dimanche», a dit Hamilton qui obtient la 62e position de tête de sa carrière, mais aussi sa quatrième consécutive à Melbourne.

«Je reconnais toutefois que les écarts avec Ferrari sont minimes, a-t-il fait remarquer. Or, il faudra travailler aussi fort pour réussir à garder notre position jusqu'à la fin de la course dimanche.»

Massa sauve l'honneur de Williams

Max Verstappen (Red Bull), des Pays-Bas, et Romain Grosjean (Haas) partageront la troisième ligne. Le Français a sans doute profité de la sortie de piste de Daniel Ricciardo (Red Bull) au début de la ronde Q3, pour se hisser à la sixième place.

Felipe Massa, lui, a su sauver l'honneur de l'écurie Williams, en réalisant le septième temps le plus rapide lors de l'ultime ronde des qualifications.

Le Brésilien a su tenir tête aux deux Toro Rosso de Carlos Sainz et de Daniil Kvyat qui ont suivi dans l'ordre.

Ricciardo, favori de la foule, accompagnera le Russe sur la cinquième rangée. L'Australien, classé cinquième en ronde Q2, tente de devenir le premier pilote de son pays à gagner son Grand Prix national.

Boîte de vitesse endommagée

Victime d'une sortie de piste en matinée lors de l'ultime séance d'essais libres, Stroll a non seulement endommagé les suspensions avant et arrière de sa Williams-Mercedes, mais ses mécaniciens ont aussi constaté que la boîte de vitesse avait été touchée et qu'il fallait la remplacer.

Tout changement de cette composante de la voiture entraîne une pénalité de cinq places sur la grille de départ, ce qui, à vrai dire, ne changera pas grand-chose à sa situation puisqu'il ne perd qu'un rang en réalité.

Seul Jolyon Palmer, brouillon depuis le début du week-end en Australie, a été moins rapide que Stroll à bord de sa Renault. Le Britannique bouclé son meilleur tour en 1:28,244.

Notons la belle prestation d'Antonio Giovinazzi qui, même s'il a connu le même sort que Stroll en subissant l'élimination dès l'étape initiale, il a réalisé le 16e meilleur temps, alors que les 15 premiers avaient accès à la ronde suivante (Q2).

Giovinazzi, à qui on a demandé de remplacer Pascal Wehrlein au pied levé samedi matin, n'a eu qu'une séance d'essais libres pour se familiariser avec la Sauber.

Blessé au dos lors de la Course des Champions, réunissant des pilotes de diverses disciplines présentées en Floride au mois de janvier, l'Allemand a constaté vendredi soir que son dos n'était pas complètement rétabli et qu'il n'avait d'autres choix que de déclarer forfait.

Comme Stroll, Giovinazzi en sera à son premier départ à vie en F1 dimanche à Melbourne.

La grille de départ du GP d'Australie

1. Lewis Hamilton (G.-B.) Mercedes 1:22,186 Q3

2. Sebastian Vettel (ALL) Ferrari 1:22,456 Q3

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:22,481 Q3

4. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari 1:23,033 Q3

5. Max Verstappen (P.-B.) Red Bull 1:23,485 Q3

6. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:24,074 Q3

7. Felipe Massa (BRÉ) Williams 1:24,443 Q3

8. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso 1:24,487 Q3

9. Daniil Kvyat (RUS) Toro Rosso 1:24,512 Q3

10. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:23,989 Q2 *

11. Sergio Pérez (MEX) Force India 1:25,081 Q2

12. Nico Hulkenberg (ALL) Renault 1:25,091 Q2

13. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:25,425 Q2

14. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:25,568 Q2

15. Marcus Ericsson (SUÈ) Sauber 1:26,465 Q2

16. Antonio Giovinazzi (ITA) Sauber 1:26,419 Q1

17. Kevin Magnussen (DAN) Haas 1:26,847 Q1

18. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:26,858 Q1

19. Jolyon Palmer (G.-B.) Renault 1:28,244 Q1

20. Lance Stroll (CAN) Williams 1:27,143 Q1 **

* Aucun temps en ronde Q3 en raison d'un accident

** Pénalisé de cinq places sur la grille de départ pour changement de boîte de vitesses.