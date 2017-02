Une entrée en matière difficile pour Lance Stroll

28-02-2017 | 16h04

Le pilote québécois Lance Stroll n'a effectué que 12 tours à sa première journée de travail aux essais hivernaux de Formule 1, mardi matin, à Barcelone, car un accident a endommagé l'aileron avant de sa voiture Williams et l'a contraint à retourner au garage.

Le conducteur de 18 ans a donc renoncé à revenir en piste en après-midi, contrairement à ses homologues. Au plan des chronos, il a fini au 11e et dernier rang, avec un temps de 1 min 26,040 s.

«Lance se trouvait dans le virage 6 sur son deuxième passage et il avait des ennuis à bien contrôler l'auto, donc il a fait un tête-à-queue et s'est retrouvé dans le gravier, a commenté sur le site de la F1 le chef de la performance du véhicule chez Williams, Rob Smedley. Nous sommes maintenant en processus de réparation et nous souhaitons revenir demain [mercredi] au même point où nous étions avant de commencer. [...] Nous allons pouvoir reprendre le terrain perdu dans les jours à venir.»

Pour sa part, Stroll semblait heureux malgré tout d'être en mesure de conduire un bolide de F1, lui qui effectuera ses débuts le mois prochain à l'occasion du Grand Prix d'Australie, le 26 mars.

«J'essaie de me familiariser avec la [monoplace] FW40 et il y a encore du temps devant nous, a-t-il mentionné. C'était bien de finalement ressentir les sensations derrière le volant. [...] Mais comme je l'ai dit, dans les premiers jours, je dois faire plus de tours afin de savoir exactement où j'en suis et à quel niveau se trouve la voiture. Nous aurons une meilleure idée avec plus de tours derrière la ceinture, mais c'est très bon de briser la glace.»

La dernière journée d'essais est prévue jeudi. Les pilotes seront ensuite de retour au travail la semaine prochaine pour quatre jours supplémentaires.