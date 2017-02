5 à 7 nouvelles sportives: La Renault se dévoile

21-02-2017 | 16h21

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Vous regardez le duel entre les Panthers et les Blues entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'écurie Renault a été la première équipe à lancer officiellement sa monoplace de Formule 1 au cours d'un événement, mardi.

La R.S. 17, d'un jaune prépondérant, permet de voir sous tous ses angles les nouvelles normes imposées par le règlement technique 2017. La voiture est plus large, tout comme les pneus, et l'aileron arrière est plus bas.

Les nouvelles spécifications devraient permettre aux bolides d'être plus rapide de trois à cinq secondes au tour.

Williams et Sauber avaient publié des photos de leur voiture, au cours de la dernière semaine.

Allez-vous suivre la prochaine saison de F1?

Le joueur-vedette du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos a recommencé à patiner récemment, décochant d'ailleurs plusieurs lancers.

Le numéro 91 a été vu sur la glace avant l'entraînement de son équipe, en compagnie de l'instructeur-adjoint Brad Lauer. Le directeur général de l'organisation floridienne, Steve Yzerman, a indiqué au quotidien Tampa Bay Times que Stamkos progresse bien, sans toutefois se prononcer quant à une date de retour au jeu.

Croyez-vous que la formation floridienne sera des séries éliminatoires?

Favori de la compétition, le Canadien Milos Raonic n'a eu aucune difficulté à vaincre l'Américain Tim Smyczek en deux manches de 6-1 et 6-4, mardi, au premier tour de l'Omnium de Delray Beach, en Floride.

Smyczek, issu des qualifications, occupe le 165e rang mondial.

À son prochain match, Raonic, quatrième au monde, sera opposé au Croate Borna Coric, qui est 59e au classement de l'ATP.

Les Maple Leafs de Toronto ont soumis au ballottage le nom de l'attaquant Brooks Laich.

Les autres formations de la Ligue nationale de hockey ont 24 heures pour réclamer l'ancien des Capitals de Washington qui verra probablement son contrat résilié s'il ne trouve pas preneur. Laich avait d'ailleurs demandé une autre chance dans la Ligue nationale ou encore, une transaction, au cours des dernières heures.

L'entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa, Guy Boucher, a indiqué mardi que l'attaquant Bobby Ryan manquera de quatre à six semaines d'activités en raison d'une fracture à un doigt.

Ryan a subi cette blessure pendant le match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto lorsqu'il a été atteint par une rondelle.

Ryan a totalisé 12 buts et autant de mentions d'aide pour 24 points en 50 sorties cette saison.