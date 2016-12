GP du Canada: 6 courses mémorables à Montréal

Tommy Thurber 22-11-2016 | 12h03

Le retour du Grand Prix du Canada étant confirmé pour 2017, il est temps de se préparer psychologiquement en se remémorant quelques unes des courses épiques tenues au circuit Gilles-Villeneuve au fil des ans.

Voici six résumés de courses enlevantes courues à Montréal:

1- Jean Alesi en 1995

Jean Alesi a remporté sa seule et unique victoire en carrière à Montréal. Alors qu'il roulait en deuxième position, il a vu les spectateurs se lever d'un bloc sur l'écran géant à l'épingle. Michael Schumacher, qui menait l'épreuve depuis le début, avait eu des ennuis mécaniques et avait été contraint d'effectuer un arrêt imprévu pour changer le volant de sa Benetton. L'Allemand a terminé cinquième et a ramené le Français dans les puits sur le dos de sa Benetton puisque sa Ferrari était tombée en panne dans le tour d'honneur.

2- Gilles Villeneuve en 1978

Le Grand Prix est disputé pour la première fois sur l'île Notre-Dame, à Montréal. Parti troisième, Gilles Villeneuve a pris le dessus sur Jody Scheckter au 25e tour. Loin derrière le meneur Jean-Pierre Jarier, à plus de 30 secondes, Villeneuve a vu la victoire lui revenir alors que le meneur a dû abandonner en raison d'une fuite d'huile. Le Québécois a ainsi obtenu chez lui la première victoire de sa carrière.

3- Jenson Button en 2011

Au 25e tour, la pluie torrentielle et l'accumulation d'eau sur la piste ont forcé l'interruption de l'épreuve pendant plus de deux heures. Qu'à cela ne tienne, Jenson Button ne s'est pas laissé déconcentrer: après deux accrochages, une crevaison et une pénalité de passage par les puits - pour un total de six passages - qui l'ont placé en dernière position, il a entamé une remontée spectaculaire. Il a terminé la course par un dépassement sur Sebastian Vettel, alors meneur, dans le dernier tour, pour remporter la 10e victoire de sa carrière.

4- Mika Hakkinen en 1999



Champion du monde l'année précédente, Mika Hakkinen avait bien l'intention de doubler la mise. Michael Schumacher le devançait alors au championnat et sur la grille de départ. Alors qu'il menait la course, le champion allemand s'est écrasé sur le célèbre «mur du Québec». Deux autres champions du monde, Jacques Villeneuve et Damon Hill, ont aussi détruit leur monoplace au même endroit. Hakkinen fut le seul champion à terminer l'épreuve cette année-là, avec la victoire en poche.

5- Daniel Ricciardo en 2014

L'écurie Mercedes dominait complètement ses adversaires depuis le début de la saison et c'est elle qui a lancé les hostilités avec les deux premières positions lors des qualifications. Toutefois, en course, un problème avec le système de récupération de l'énergie des freins a touché les deux voitures, provoquant une perte de puissance et de freinage. Bien installé en tête, Nico Rosberg a vu son avance fondre au soleil, alors que Lewis Hamilton a dû abandonner. L'Australien Daniel Ricciardo est parvenu à dépasser Rosberg en fin de course, pour mettre fin à la séquence parfaite de Mercedes en 2014.

6- Robert Kubica en 2008

En position de tête lors de l'entrée en piste de la voiture de sécurité, Lewis Hamilton a décidé de s'arrêter aux puits, tout comme Robert Kubica (BMW Sauber), Nico Rosberg (Williams) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Kubica et Räikkönen ont été les plus rapides, mais ont dû s'arrêter côte à côte à la sortie des puits en raison d'un feu rouge, une situation très rare. Lewis n'a pas vu le feu et a embouti l'arrière de la voiture de Räikkönen. La voie était libre pour Robert Kubica, qui a remporté la première et seule victoire de sa carrière.

Aussi sur Canoe.ca