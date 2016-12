5 à 7 nouvelles sportives: Stroll en F1, c'est confirmé!

03-11-2016 | 17h14

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'écurie Williams a confirmé l'embauche du Québécois Lance Stroll pour la prochaine saison de Formule 1, jeudi.

Le jeune de 18 ans aura fort à faire pour convaincre les amateurs. Les premières réactions sur les médias sociaux mettent l'accent sur son statut de pilote payant, lui qui profite du soutien financier de son paternel milliardaire.

Plusieurs partisans de F1 ne donnent pas cher de la peau du Canadien, critiquant fortement les pilotes qui obtiennent leur volent grâce à un chèque.

Parviendra-t-il à confondre les sceptiques à bord d'une Williams qui risque de ne pas pouvoir se battre pour la victoire?

(...)

L'ambiance est à la fête à Chicago!

Les Cubs ont mis fin à une disette de 108 sans gagner la Série mondiale. Les malédictions sont chose du passé, et les joueurs parcourront les rues de la Ville des vents devant leurs partisans, vendredi.

Même le président Obama, qui est pourtant un fier partisan des White Sox, a affirmé que ce titre des Cubs était la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché!

(...)

Le vétéran quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady n'a pas fini de faire parler de lui.

À 39 ans, le pivot a été nommé le joueur offensif du dernier mois dans l'Association américaine de la NFL. Depuis son retour à la suite de sa suspension, il a lancé 12 passes de touché sans qu'un seul relais ne soit intercepté.

Brady ralentira-t-il un jour?

(...)

Après une petite frayeur lors de l'entraînement de mercredi, lorsque Matteo Macosu et Ambroise Oyongo ont quitté en raison de blessures, l'Impact a pu compter sur ses deux joueurs jeudi matin.

C'est une bonne nouvelle, puisque Mancosu a marqué trois buts en deux rencontres depuis le début des éliminatoires de la Major League Soccer (MLS).

Le Bleu-Blanc-Noir disputera le match retour de la demi-finale de l'Est dimanche, à New York, contre les Red Bulls. Le club québécois a remporté la première partie au compte de 1-0.

(...)

Carey Price continue à faire parler de lui.

Après six départs cette saison, le gardien de but du Canadien de Montréal revendique une fiche de six victoires, une moyenne de 1,17 et un taux d'efficacité de ,964. Difficile de faire mieux.

L'entraîneur-chef Michel Therrien cherche d'ailleurs ses mots pour qualifier son portier.

«Il y a deux ans, il a connu une saison fantastique. Maintenant, il est formidable.»

Aussi sur Canoe.ca