Lance Stroll confirmé chez Williams

03-11-2016 | 07h34

Lance Stroll sera le premier Québécois à piloter en Formule 1 depuis Jacques Villeneuve.

L'écurie Williams a confirmé jeudi la titularisation du jeune Canadien de 18 ans aux côtés du vétéran finlandais Valtteri Bottas. Il remplacera le Brésilien Felipe Massa, qui a annoncé sa retraite au terme de la présente saison.

Jacques Villeneuve a été le dernier pilote québécois et canadien à se retrouver derrière le volant d'une voiture de F1. Il a terminé sa carrière au volant d'une BMW Sauber en 2006. Il avait remporté les honneurs du Championnat en 1997 à sa deuxième campagne, avec Williams.

Stroll a remporté le championnat de Formule 3 européenne cet été en vertu de 14 victoires. Il est devenu, à 17 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la série de monoplaces.

Il fera ses débuts lors du Grand Prix d'Australie, à Melbourne, le 26 mars, selon le calendrier provisoire publié par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) au mois de septembre.

À son arrivée dans le grand cirque, Stroll devra faire face aux comparatifs avec Villeneuve, qui a décroché la position de tête dès sa première course, en 1996. Il devra également composer avec de nouveaux règlements techniques, notamment au plan aérodynamique, qui rendront les voitures plus rapides et plus difficiles à piloter.

.@Lance_Stroll: It's a dream come true for me. I'm really looking forward to hopefully a great season! pic.twitter.com/4mlqLGN8tG — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) November 3, 2016

