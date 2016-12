Rosberg se rapproche du titre

AFP 09-10-2016 | 09h10

L'Allemand Nico Rosberg s'est encore rapproché d'un premier titre mondial des pilotes en remportant le Grand Prix du Japon de Formule 1 dimanche à Suzuka, alors que son écurie Mercedes-AMG a cueilli, comme prévu, un troisième titre des constructeurs.

«Merci les gars! Week-end incroyable et bravo pour le titre constructeurs», a lancé Rosberg sur la radio de bord, après un long cri de victoire sur cette piste mythique où il ne s'était jamais imposé.

«Je ne veux pas penser au championnat, je garde la tête baissée», a-t-il ajouté un peu plus tard.

Avec 593 points désormais, grâce à 15 victoires en 17 GP, et alors qu'il ne reste que quatre courses, l'écurie allemande ne peut plus être rejointe par Red Bull Racing (385 points) qui a encore augmenté son avance sur Ferrari (335 points).

Parti en pole position et auteur d'un sans-faute, au départ et dans la mise en oeuvre de sa stratégie, Rosberg a terminé devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'autre pilote Mercedes, Lewis Hamilton. L'Anglais a complètement raté son envol, sur la première ligne mais du côté humide de la piste japonaise, et pointait au 8e rang à la fin du premier tour.

«J'ai fait une erreur, c'est tout», a réagi Hamilton, sans chercher d'excuse, après son 100e podium en F1. «Nico a fait du bon boulot, donc félicitations. Bravo à toute l'équipe, et je ferai tout ce que je peux jusqu'au bout», a ajouté le triple champion du monde souvent dominé cette saison par son rival.

