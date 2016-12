Nouvelle saison de Formule E: 5 choses à savoir

Thierry Bastien 07-10-2016 | 13h39

MONTRÉAL - La troisième saison du championnat de Formule E s'amorcera dimanche dans les rues de Hong Kong, en Chine. Le Suisse Sebastien Buemi tentera de défendre son titre, alors que l'équipe championne, e.Dams Renault, est invaincue et tentera de remporter un troisième titre consécutif.

Voici donc cinq choses à savoir sur cette nouvelle saison.

Montréal, New York

Cette saison, il y a 12 dates au calendrier pour un total de 14 épreuves. Il y a cinq nouvelles villes, soit Hong Kong, Marrakech, Bruxelles, New York et Montréal. Deux épreuves se tiendront dans les deux villes nord-américaines qui clôtureront le calendrier 2016. Le championnat pourrait donc se jouer à Montréal le 30 juillet prochain, la dernière course de la saison.

Le tracé montréalais emprunterait les rues de l'est de la ville, tout près de la maison de Radio-Canada et du pont Jacques-Cartier, soit le boulevard René-Lévesque ainsi que les rues Berri, Papineau, Panet, Notre-Dame, Saint-Antoine, St-Hubert et Viger, selon le magazine «Pole Position».

Pour la première fois depuis les débuts de la Formule E, le calendrier du championnat électrique et celui du championnat du monde d'endurance (WEC) se percutent. La double manche de New York aura lieu en même temps que celle du Nurburgring. Six pilotes disputent les deux championnats, dont le champion en titre Buemi, et le vice-champion Lucas di Grassi. On ne sait pas encore comment les pilotes gèreront les priorités.

Nouveaux pilotes

Jaguar s'amène

Parmi les nouveaux pilotes, il faut noter la présence de José Maria Lopez (photo), triple gagnant du championnat du monde de voitures de tourisme, chez Virgin. Felix Rosenqvist, champion en F3 européenne en 2015, s'ajoute, ainsi que Marco Engel, Ma Qing Hua, Adam Carroll et Micth Evans.

Le constructeur Jaguar s'amène dans le championnat de Formule E. Et ce n'est pas pour faire de la figuration si on se fie aux résultats à la suite des essais hivernaux. L'écurie sera compétitive dès le départ.

Une autre nouvelle équipe chinoise fait également son entrée, Techeetah. Elle aura comme pilote Jean-Éric Vergne (ex-F1) et Ma Qing Hua.

BMW s'est associé à l'écurie Andretti cette saison et songe à mener son opération en 2018.

De son côté, Mercedes, qui domine depuis trois ans en F1, a réservé une place pour participer au championnat dans deux ans.

Nouvelles règles

Cette année, un point sera accordé au tour le plus rapide, contrairement à deux la saison dernière.

Les monoplaces seront équipées d'un nouvel ensemble aérodynamique pour l'aileron avant beaucoup plus élevé que le précédent, ce qui donne un look agressif et futuriste.

Les voitures pèsent désormais 880 kilogrammes contre 888 kg l'an dernier. Les batteries pourront quant à elles peser jusqu'à 230 kg. En 2015, la limite était de 200 kg.

Des livrées colorées

Les voitures 2016 du championnat de Formule E ont des livrées pour le moins colorées! L'équipe Audi se démarque avec une monoplace rouge, jaune et verte.

L'écurie e.Dams Renault est évidemment bleue et jaune. L'équipe Dragon Racing a quant à elle une livrée blanche et noire assez originale. Les voitures de l'équipe Nextev se démarquent par leurs couleurs turquoise et noire.

