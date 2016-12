GP de Malaisie - Ricciardo s'impose, Hamilton fait la moue

AFP 02-10-2016 | 07h15

SEPANG, Malaisie - Le Britannique Lewis Hamilton, contraint à l'abandon sur casse moteur alors qu'il occupait la tête du Grand Prix de Malaisie au 41e des 56 tours de course, a regardé, dépité, l'Australien Daniel Ricciardo offrir un deuxième succès à Red Bull cette saison, dimanche à Sépang.

Ricciardo a dominé la 16e des 21 manches du championnat de Formule 1, en devançant son équipier, le Néerlandais Max Verstappen, et l'Allemand Nico Rosberg (Mercedes).

Ce dernier, malgré une pénalité de 10 secondes pour avoir accroché le Finlandais Kimi Raikkonen, a réalisé la bonne opération au championnat du monde en consolidant sa place de leader: son dauphin et équipier, le Britannique Lewis Hamilton, a donc été contraint à l'abandon sur casse moteur alors qu'il occupait la tête à 15 tours de l'arrivée.

Rosberg compte désormais 23 points d'avance (pour 8 au départ du GP) sur Hamilton, alors qu'il reste cinq Grand Prix à disputer et donc 125 points à distribuer.

Et pourtant, tout avait mal débuté pour Rosberg.

Sur une piste à 52 degrés celcius (32 degrés dans l'air), l'Allemand Sebastian Vettel a accroché son compatriote dans une manoeuvre audacieuse.

Le pilote Ferrari, vainqueur à Sépang en 2015, a été contraint à l'abandon (bris de suspension avant gauche) tandis que Rosberg, était la victime de cet accrochage en étant relégué à la 17e place.

Dans une conversation radio entre son équipe et lui, on a entendu le Néerlandais Max Verstappen, impliqué lui aussi dans l'accident, qualifier Vettel "d'idiot" et de fou".

Rosberg ne s'est pas démonté et est peu à peu remonté dans le classement, jusqu'à atteindre le podium et profiter de l'abandon d'Hamilton.

Moteur en flamme

Le champion du monde en titre, auteur de la pole, et qui occupait la tête après un début de course parfait, n'a pu que constater, impuissant, son moteur en flamme au 41e tour.

Le pilote est resté un long moment prostré en bord de piste, aux côtés de sa voiture fumante. Assurément, l'image marquante du Grand Prix. «Non ! Non !», a crié le pilote, en se frappant le casque.

«Quelqu'un ne veut pas que je gagne cette année», s'est emporté le champion du monde en titre qui, suite à son abandon, compte 23 points de retard sur son coéquipier, l'Allemand Nico Rosberg, 3e dimanche.

«Ma question (s'adresse) à Mercedes: nous fabriquons tellement de moteurs mais seuls les miens ont des problèmes cette année... Quelqu'un doit me donner des réponses parce que ce n'est pas acceptable», a-t-il ajouté.

Mercedes, qui pouvait remporter le titre constructeur dès ce dimanche, devra encore patienter le temps d'un Grand Prix au moins.

Mercedes qui pleure, c'est donc Red Bull qui rit avec un doublé quasi inespéré tant les bolides de la marque à l'Etoile avaient été intouchables durant les essais et les qualifications.

Ricciardo, qui a livré un combat spectaculaire pour contenir les assauts du très jeune Verstappen (19 ans depuis vendredi), a signé la quatrième victoire de sa carrière. Sa première cette saison.

Pour Red Bull, c'est aussi un deuxième succès cette saison après le triomphe de Verstappen, en Espagne. Tous les autres GP ont été dominés par Mercedes...

Six pilotes ont été contraints à l'abandon, notamment le Français Sébastien Grosjean victime de problèmes de frein en début de course.

Le prochain Grand Prix est programmé dimanche prochain à Suzuka au Japon. Hamilton n'y aura pas droit à l'erreur s'il ne veut pas voir filer le titre.

